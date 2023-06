Somma Vesuviana, l’assessore Polise: ” Esautorata da assessori non competenti”

Durante il question time di ieri (mercoledì 13 giugno) l’assessore Laura Polise, replicando ad un quesito del consigliere Salvatore Rianna sulle strisce blu ha confessato che fino a quel momento gli adempimenti per la nuova gara erano in stallo e che nessuno fino a quel momento l’aveva tenuta in considerazione, accusando il comandante dei vigili di pressappochismo e dicendosi “esautorata” dal suo ruolo da altri assessori non competenti.

Dalle parole della Polise, solo il question time dello stesso Rianna pare aver sbloccato la cosa perché, appunto, si doveva rispondere in consiglio comunale. Il testo che pubblichiamo è quello che l’assessore di Somma Libera e Forte ha letto in aula ma sembra manchi la fine, quella che poi è stata presentata e che conterrebbe la decisione dell’assessore di rimettere la delega ai parcheggi. Il consigliere di opposizione Salvatore Rianna che aveva proposto il question time le ha poi chiesto: “Perché non si dimette?”. Non c’e stata risposta ma l’episodio in Consiglio Comunale è evidentemente sintomo di un ormai palesato malessere della maggioranza o di una parte di essa.

Quella che segue è la precisa trascrizione delI’ Intervento dell’assessore Polise.

“A luglio 2022 mi sono insediata come Assessore al Comune di Somma Vesuviana con, tra le altre deleghe, la delega ai parcheggi. Già nei primi giorni dell’incarico ho preso contezza dei problemi connessi al governo delle cosiddette strisce blu, che erano gestite da una società il cui contratto era scaduto da tempo, senza che nulla fosse stato fatto a riguardo. Pertanto, immediatamente, ho richiesto un incontro con l’allora reggente della specifica posizione organizzativa, il Tenente Colonnello Claudio Russo, per acquisire maggiori dettagli sull’argomento, ma gli impegni del Comandante hanno reso possibile l’incontro solo il 4 ottobre del 2022. Presa contezza dell’urgenza della questione è stato fissato un incontro con il gestore di TMP srl il 6 ottobre 2022. Nel corso di tale incontro la TMP ha ribadito la necessità di cessare l’attività nell’interesse del Comune di Somma in quanto non economicamente sostenibile, evidenziando anche la mancanza di una proroga formale del servizio alla scadenza naturale del contratto. Alla luce di ciò, ed avendo a cuore anche la difficile situazione di lavoratori del cantiere, con le cui rappresentanze sindacali numerosi sono stati gli incontri svolti presso la casa comunale, ho avuto cura, coadiuvata da alcuni professionisti, di analizzare i documenti economici e tecnici relativi alla gestione dei parcheggi dal 2018 al 2022 riscontrando la necessità di adeguare le tariffe del numero di stalli, al fine di rendere economicamente sostenibile la suddetta attività di gestione dei parcheggi a pagamento.

L’idea espressa tutte le parti politiche, proprio al fine di dare pronta risposta all’annosa questione, anche relativamente alla messa in funzione sicurezza del parcheggio del Casamale, era quella di procedere così come previsto dal codice degli appalti, mediante un affidamento temporaneo in attesa dell’espletamento della nuova gara in modo da evitare l’interruzione del servizio e scongiurare evidenti disservizi ai cittadini e ai commercianti sicuramente penalizzati dall’importante apporto svolto dagli addetti al servizio di regolamentazione e gestione del traffico cittadino. Tale volontà ha trovato ostacolo anche nella mancanza di un interlocutore stabile nella posizione organizzativa di riferimento, dal momento che a novembre 2022 il Tenente Colonnello Claudio Russo ha vinto il concorso, affidata poi dopo un breve intermezzo all’attuale comandante Tenente Colonnello Ciro Bruno. La collaborazione con il Comandante Ciro Bruno, nella gestione della problematica relativa alle strisce blu, è stato oltremodo difficile e macchinosa, avendo avuto, sin da subito difficoltà di interlocuzione con lo stesso, il quale sull’argomento ha manifestato nei miei confronti reticenza e pressappochismo; ciò è dimostrato dalla necessità di emettere una nota avente ad oggetto “Problematica affidamento servizio parcheggio strisce blu richiesta informazioni urgenti e sollecito” protocollata dalla sottoscritta in data 9/2/2023 protocollo numero 364. A seguito di tale nota non si sono avuti riscontri ufficiali, se non generiche informazioni su mia espressa sollecitazione sul fatto che la pratica stesse procedendo; il motivo della lentezza tuttavia non mi è ancora conosciuto tenendo conto dell’enorme lavoro da tutti riconosciuto di approfondimenti di studio messo in piedi nei mesi precedenti dal mio assessorato le cui risultanze già a fine 2022 erano state portate a conoscenza dell’Amministrazione tutta e di tutti i componenti che ne facevano parte. Solo negli ultimi giorni, voglio essere cattiva forse proprio in considerazione dello svolgimento del presente question time, si è avuta un’accelerazione improvvisa e sono stati approvati dopo interminabili e inspiegabili mesi di stallo, gli atti di gara, di cui ne sono stata resa edotta per fortuna un attimo prima solo nel corso di un incontro tenuto con il Comandante sempre e solo a seguito di una mia ennesima richiesta in tal senso. Nel corso di tale incontro sono stata informata di quanto fosse stato svolto in tali lunghi mesi a seguito di incontri ed attività con assessorati che certamente non erano competenti e di cui il mio assessorato non era perfettamente a conoscenza”.