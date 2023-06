Lo scrittore nolano Angelo de Serpis presenta il suo nuovo romanzo: “Né rosso né nero”

Riceviamo e pubblichiamo dalla Pro Loco di Castello di Cisterna.

Domani, 16 giugno, ci sarà la presentazione del libro “Né rosso né nero” di Angelo Amato de Serpis, scrittore e giornalista nolano, presso la Cripta dell’Abbazia di San Nicola di Castello di Cisterna alle ore 19.00

In occasione della prima edizione della rassegna letteraria Biblioteca Animata – Incontro con l’autore, indetta dalla ETS Pro Loco Castrum APS, dal Comune di Castello di Cisterna e dalla Regione Campania, in collaborazione con il Circolo Culturale Passepartout, presso la Cripta dell’Abbazia di San Nicola di Castello di Cisterna alle ore 19.00, si svolgerà l’incontro inaugurale della manifestazione con la presentazione del romanzo storico Né rosso né nero dello scrittore e giornalista Angelo Amato de Serpis, edito dalla Robin Edizioni di Torino.

All’incontro prenderanno parte, oltre all’autore, Titti Falco (Docente di Storia Ist. Masullo di Nola), Carmine Piscitelli (Docente del Liceo “G. Albertini” di Nola), Aniello Rega (Sindaco di Castello di Cisterna), Fiorella Chirollo (Presidentessa della Pro Loco Castrum).

Le parole dello scrittore nolano

“Per me è un onore e un piacere aprire questa importante rassegna letteraria e poter ritornare a Castello di Cisterna, ospite della Pro Loco Castrum che, ancora una volta, dimostra un importante capacità di lavorare a favore della cultura e del libro, sia attraverso l’impegno per la Biblioteca “A. Di Sena”, sia con le numerose iniziative a favore della lettura e dei libri. In Né rosso né nero, attraverso la straordinaria esperienza umana del grande bomber austro-cecoslovacco Josef Bican si può effettuare un viaggio ideale attraverso la storia dell’Europa del secolo scorso, con la particolare ottica dello sport e del calcio. Il racconto, liberamente tratto dalla vita di Bican, è un inno alla libertà contro ogni sopruso e ogni tipo di totalitarismo, contro i quali il bomber ceco si è sempre opposto, a rischio anche della propria vita, pur di rimanere fedele ai suoi ideali e alla sua voglia di libertà. Un insegnamento più che mai attuale, in particolare proprio in questi mesi”.

Sinossi del libro “Né rosso né nero

Né rosso né nero” è un racconto liberamente tratto dalla straordinaria vicenda di un grande calciatore, poco noto nonostante sia stato fino a qualche mese fa, superato solo da Cristiano Ronaldo, il bomber più prolifico della storia del calcio, che ha avuto la forza e il coraggio di rimanere sempre fedele ai suoi ideali di libertà e coerenza e alla sua voglia di giocare a calcio, sfidando sistemi totalitari spietati come il nazismo e il comunismo.

Il racconto ci consente di passare dalle piccole vicende umane di Bican, simili a quelle di tanti altri in quei tempi, ai grandi avvenimenti che hanno scosso il mondo intero, e in particolar modo il vecchio continente, lo scorso secolo. È un continuo e affascinante passaggio dalla microstoria alla macrostoria, visti con gli occhi di un grande campione di calcio, “colpevole” di voler difendere la sua voglia di libertà e di non volersi piegare al nazismo e al comunismo nella sua Cecoslovacchia, oppure agli orrori della Shoah.