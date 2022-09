Somma Vesuviana, la “Pro Loco Vesuvia” si ripresenta alla città dopo la pandemia

Riceviamo e pubblichiamo dalla “Pro Loco Vesuvia”

Nella splendida cornice del chiostro e convento di San Domenico sarà presentato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Vesuvia e per l’occasione vi sarà la consegna delle tessere ai nuovi soci onorari. L’ appuntamento è fissato per mercoledì 21 settembre alle ore 19:15. Durante la serata si terrà la premiazione della squadra di Basket femminile New Cap Marigliano, promossa in serie B. Sarà allestita una mostra d’ arte a cura di Giuseppe Canò, mentre il poeta Gerardo Capasso ci farà dono, attraverso un’ esposizione, di ben venti liriche dedicate a Somma Vesuviana. Dalle ore 20 sarà possibile visitare anche

l’ Archivio storico G. Cocozza. La serata, infine, sarà allietata dall’ artista Bea. La presentazione si svolgerà alla presenza di diverse cariche istituzionali, religiose e civili. Durante la serata, la Pro Loco Vesuvia presenterà la successiva manifestazione di sport, musica e spettacolo dal titolo Rivivere Insieme Somma – Alla memoria di Gaetano Molaro, che si terrà l’ 8 e 9 ottobre 2022 in piazza Vittorio Emanuele III. L’importanza della Pro Loco ha la sua esaltazione nella funzione fondamentale di cura della comunità cittadina attraverso la valorizzazione della sua storia, cultura e tradizione.

(fonte foto: rete internet)