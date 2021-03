Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana

Somma Vesuviana quasi tutta a Led: una grande opera pubblica con l’installazione di luci nuove a Led su tutto il territorio. Le strade avranno un’illuminazione a giorno e risparmio per la comunità sommese attraverso l’utilizzo della tecnologia led.

Cimmino: “Una Somma tutta a Led, manto stradale nuovo in molti quartieri e cambio di tutta la pubblica illuminazione. A breve continueremo queste due opere anche in quei quartieri dove non sono state ancora fatte. Somma aveva uno svantaggio importante da recuperare e ci stiamo riuscendo!”.

“L’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno, sta realizzando progetti mai attuati prima. A Somma Vesuviana stiamo mettendo in campo un intervento davvero massiccio e contemporaneo su strade, marciapiedi, pubblica illuminazione. Il paese è un cantiere itinerante con strade nuove nelle zone periferiche, incluse le masserie e nei quartieri centrali. È importante dire che molte altre strade saranno oggetto del nuovo piano riguardante le opere pubbliche e dunque piano, piano stiamo cercando di intervenire in tutte le zone di Somma Vesuviana. Per la prima volta nella storia di questo paese è stata riasfaltata la centrale Via Aldo Moro ma strade nuove anche a Rione Trieste, Santa Maria del Pozzo e in varie masserie. A breve altri ed importanti interventi riguarderanno ancora Cupa di Nola e Via Roma. Adesso abbiamo una Somma Vesuviana quasi tutta a Led. Infatti è in corso una grande opera pubblica con l’installazione di luci nuove a Led su tutto il nostro territorio. I vantaggi sono duplici ed importanti per il cittadino: sicurezza, in quanto le strade hanno un’illuminazione a giorno e risparmio per la comunità sommese attraverso l’utilizzo della tecnologia led”. Lo ha dichiarato Ciro Cimmino, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

(fonte foto: rete internet)