La Struttura Territoriale Vesuviana della Uil Pensionati, ieri 30 marzo ha tenuto una videoconferenza su “La condizione degli anziani in tempo di pandemia: politiche e strumenti a confronto”.

Si è tenuta ieri, 30 marzo, una videoconferenza, organizzata dalla Struttura Territoriale Vesuviana della Uil Pensionati, su “La condizione degli anziani in tempo di pandemia: Politiche e strumenti a confronto”. Col promotore dell’iniziativa, Francesco Barra, segretario della STU Vesuviana, hanno partecipato all’incontro Grazia Esposito, Assessore del Comune di Cercola, Michele Carbone, Presidente del Consiglio Comunale di San Giorgio a Cremano, Sergio D’Avino, vicesindaco del Comune di Somma Vesuviana, Giuseppe Ferrara, Assessore del Comune di San Giorgio a Cremano e Parisi Domenico, Presidente ADA Vesuviana. Il confronto, molto produttivo e ricco di spunti di riflessione, ha messo in evidenza, considerata anche l’attuale e difficile situazione pandemica, la necessità di mettere in campo tutte le energie e gli strumenti più idonei per risolvere le numerose problematiche emerse in questi ultimi anni. Inparticolare tutti gli interlocutori hanno convenuto sulla necessità di dare impulso e sviluppo a tre temi fondamentali:

1. Dare piena attuazione al protocollo d’intesa ANCI – Organizzazioni Sindacali dei pensionati prevedendo il pieno coinvolgimento delle forze sindacali e delle associazioni di volontariato; 2. Sull’esempio del Comune di San Giorgio a Cremano, istituire in tutte le realtà la figura del Garante degli Anziani; 3. Istituire, nei rispettivi comuni, un Osservatorio sulla condizione degli anziani per analizzare e ulteriormente sviluppare idonee politiche di sostegno per la tutela della salute psico-fisica e l’invecchiamento attivo.