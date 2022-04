Somma Vesuviana, elezioni, incontri e scontri tra le coalizioni

E’ calma apparente nella politica sommese che a poco più di due mesi dalle elezioni, fissate per il 12 giugno, sembra avere ancora le idee confuse.

Si susseguono gli incontri e anche gli scontri in particolare al tavolo del Pd che, stando a voci di corridoio, sarebbe ormai completamente saltato. Intanto si allarga la coalizione costituita da socialisti , Siamo Sommesi, Il laboratorio politico, la lista Progetto Somma, Bianco e la sua lista, e il gruppo “Per Somma” e ci sarebbe ( il condizionale in questa fase è d’obbligo) già un documento programmatico e l’accordo sul nome Bianco . Pare che quello che resta del Pd vorrebbe entrare in questa coalizione. Ma il Pd trova ostacoli per la presenza di alcuni noti personaggi ritenuti “inaffidabili”. Sempre voci di corridoio parlano di pressioni da parte dei vertici del Pd per far aprire a questo tavolo ma, nel caso qualcuno decidesse di accettare, altri minacciano di uscirne. Questa sera dovrebbe esserci l’incontro decisivo.