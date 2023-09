Somma Vesuviana, dopo quattro anni tornano i festeggiamenti per la Madonna della Libera

Somma Vesuviana. Dopo quattro anni si sono tenuti nuovamente i festeggiamenti in onore della Madonna della Libera, la cui statua è custodita nella Cappella di Via Alaia.

Lo scorso 7,8, 9 e 10 settembre a Somma Vesuviana si sono tenute le celebrazioni religiose in onore della Madonna della Libera. Si tratta di una festa molto antica che non veniva realizzata da ben quattro anni a causa della pendemia e delle restrizioni contro il Covid-19. Quest’anno il Comitato di organizzazione della festa è riuscito a dare vita nuovamente a questa tradizione legata al culto della Madonna della Libera, con l’intento di farla conoscere in tutto il territorio sommese e vesuviano.

Le celebrazioni sono partire Giovedì 7 e si sono concluse Domenica 10 con la Processione della Madonna attraverso via Alaia, via Misciò, via Montesanto, via Dei Gerani per poi fare ritorno in cappella. Dopo il Santo Rosario e la Celebrazione Eucaristica da parte di Padre Casimiro, il Comitato ha offerto ai presenti uno spettacolo pirotecnico.