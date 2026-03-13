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Somma Vesuviana, dal malcontento alla partecipazione: con Spazio Agòn i cittadini rimettono al centro le idee

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

A Somma Vesuviana è successo qualcosa che da tempo non si vedeva: i cittadini hanno preso il microfono e iniziato a parlare davvero. Non sfoghi da social o pettegolezzi, ma discussioni, critiche e soprattutto proposte.

È questo lo spirito con cui è nato Spazio Agòn, il nuovo spazio di confronto civico che ha esordito con un primo evento che ha registrato una partecipazione rilevantissima. Tantissimi giovani hanno letteralmente chiesto il microfono e iniziato a dire la propria.
Segno evidente che sotto la superficie della città esiste un malcontento diffuso, ma anche una grande voglia di trasformarlo in partecipazione.

Spazio Agòn nasce proprio da qui: dall’idea che la politica non possa ridursi a un gioco di accordi o di equilibri interni, mentre fuori cresce la sensazione di una città che fatica a trovare direzione, cura e prospettiva.

Durante l’incontro sono stati presentati 16 temi che toccano alcune delle questioni più sentite dalla comunità locale: dalla fuga dei giovani e delle competenze alla sicurezza urbana, dalla manutenzione degli spazi pubblici alla crisi del commercio, dalla mobilità sostenibile alla valorizzazione del patrimonio naturale e turistico del territorio.
Tra gli argomenti proposti anche la necessità di spazi di lavoro e incontro per i giovani, l’attrazione di nuove opportunità economiche, il miglioramento dei servizi digitali per i cittadini, la gestione degli eventi culturali, il tema del randagismo e l’uso delle risorse pubbliche, inclusi i fondi del PNRR.

I partecipanti sono stati invitati a individuare tre priorità tra i temi proposti, dando vita a un confronto animato da uno speaker che ha guidato la discussione.
Sono state raccolte anche proposte e possibili soluzioni, depositate in apposite scatole insieme ai suggerimenti per i prossimi appuntamenti e per i futuri temi di confronto.
Insomma, un’agenda costruita insieme ai cittadini.

Il percorso proseguirà con nuovi incontri e momenti di confronto, anche attraverso videointerviste, interazioni sui social e strumenti di partecipazione digitale, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini e valorizzare le energie migliori del territorio.

Spazio Agòn si propone così come un laboratorio civico aperto, dove idee diverse possano incontrarsi, confrontarsi e trasformarsi in proposte per una Somma Vesuviana più viva, più partecipata e più consapevole delle proprie potenzialità.

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