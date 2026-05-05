Casalnuovo, incendiata l’auto del comandante di Casandrino: ha operato anche a Pomigliano

CASALNUOVO DI NAPOLI – Un incendio doloso, con ogni probabilità, ha colpito l’auto del comandante della polizia municipale di Casandrino, Raffaele Andrea Dambrosio. Il fatto si è verificato nella tarda serata di ieri, proprio sotto l’abitazione dell’ufficiale, nel territorio di Casalnuovo di Napoli.

Ignoti, con modalità ancora al vaglio degli investigatori, hanno incendiato il veicolo parcheggiato in strada. Il rogo si è propagato rapidamente, rendendo inutilizzabile la vettura e provocando danni anche a un’auto vicina.

L’episodio è avvenuto mentre Dambrosio era in casa con la famiglia. La dinamica e il bersaglio scelto fanno ipotizzare un’azione intimidatoria, probabilmente collegata all’attività professionale svolta dal comandante.

Sul caso stanno lavorando le forze dell’ordine, che hanno avviato accertamenti per individuare eventuali testimoni e verificare la presenza di sistemi di videosorveglianza nella zona. Al momento non si escludono collegamenti con recenti attività di controllo o operazioni sul territorio.

Dambrosio ha assunto da poco la guida della polizia municipale di Casandrino, ente attualmente amministrato da una gestione commissariale. In passato ha maturato esperienza anche nel comando di Pomigliano d’Arco.

L’accaduto riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza e della tutela degli operatori pubblici, sempre più esposti a episodi di pressione e minacce, soprattutto in contesti territoriali delicati.