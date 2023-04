Somma, Bullismo : flash mob in piazza degli alunni del Primo Circolo Didattico

Riceviamo e pubblichiamo

Laura Polise (Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano): “La scuola si apre al territorio. Oggi c’è stato un Flash Mob degli allievi del Primo Circolo ed è stato meraviglioso vedere questi ragazzi davvero entusiasti dopo diversi anni di pandemia”.

“La scuola si apre al territorio. Oggi c’è stato un Flash Mob degli allievi del Primo Circolo ed è stato meraviglioso vedere questi ragazzi davvero entusiasti dopo diversi anni di pandemia. Questi ragazzi hanno trattato il tema del Cyber – Bullismo. La scuola è la seconda famiglia. La scuola lavora sulla prevenzione ed è esperienza di vita. I ragazzi ricorderanno sempre queste attività che inoltre valorizzano le espressioni artistiche trasmettendo un forte messaggio sociale. Ringrazio la Dirigente del Primo Circolo Didattico “Raffaele Arfè”, Maria Di Fiore, tutto il corpo docenti, gli alunni ed i genitori”. Lo ha affermato Laura Polise, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

E gli studenti sono giunti in Piazza Vittorio Emanuele III, in corteo provenendo dai vari plessi del Primo Circolo Didattico. In Piazza il Flash Mob contro il bullismo e il Cyber Bullismo è stato davvero entusiasmante e coinvolgente, con il lancio dei palloncini azzurri, canti, balli e cartelli.

In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale è intervenuto anche Cesare Di Palma, Assessore ai Lavori Pubblici

“Sarò in tutti i plessi e sarò presente ai vari eventi delle scuole – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, comune del napoletano – perché la scuola è luogo di crescita e di formazione. Stiamo mettendo in campo la più vasta operazione di riqualificazione di edilizia scolastica”.