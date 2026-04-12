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Weekend di verifiche tra Acerra e Frattamaggiore: controllati pregiudicati

Redazione1
di Redazione1

Un fine settimana all’insegna dei controlli serrati quello appena trascorso tra Acerra e Frattamaggiore, dove la Polizia di Stato ha messo in campo un dispositivo straordinario per il monitoraggio del territorio.

L’operazione, condotta dagli agenti dei Commissariati locali con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha interessato diverse zone delle due città, con posti di controllo e verifiche mirate nei punti ritenuti più sensibili sotto il profilo della sicurezza.

Il bilancio delle attività parla di 124 persone identificate, un dato significativo che testimonia la capillarità dei controlli effettuati. Tra queste, 20 soggetti sono risultati avere precedenti di polizia, elemento che ha richiesto ulteriori accertamenti da parte degli operatori impegnati sul campo.

Parallelamente, sono stati sottoposti a verifica 68 veicoli. Durante le operazioni è emersa almeno una situazione irregolare che ha portato al sequestro amministrativo di un mezzo, a conferma dell’attenzione rivolta anche al rispetto delle normative sulla circolazione.

Sul fronte delle violazioni al Codice della Strada, gli agenti hanno elevato quattro sanzioni, per un totale che si aggira intorno ai 5.300 euro. Un dato che evidenzia come i controlli abbiano riguardato non solo la prevenzione dei reati, ma anche la tutela della sicurezza alla guida.

Nel corso del servizio sono state inoltre controllate quattro persone sottoposte a misure restrittive o a regimi alternativi alla detenzione, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte.

L’iniziativa rappresenta un tassello importante nel rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. L’obiettivo resta quello di prevenire episodi di illegalità e garantire maggiore tranquillità ai cittadini, attraverso un’azione costante e visibile che proseguirà anche nei prossimi giorni.

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