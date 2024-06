Somma Vesuviana, al via la manifestazione di interesse per il servizio di Guardie Ambientali

Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del Comune di Somma Vesuviana

Salvatore Di Sarno (Sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano): “Andranno a rafforzare il servizio di monitoraggio e di controllo sul rispetto della raccolta differenziata, individuazione di scarichi di rifiuti, tutela dei parchi pubblici, giardini , aree pubbliche, anche luoghi naturalistici, ambientali. Inoltre le Guardie Ambientali potranno anche essere utilizzate nel servizio di controllo in occasione dei grandi eventi”.

Pasqualina Rega (Assessore all’Ecologia e Rigenerazione Urbana del Comune di Somma ): “Abbiamo indetto una Manifestazione di Interesse per i soggetti abilitati a Guardie Ambientali per l’affidamento, a titolo gratuito, salvo rimborso spese, del servizio di monitoraggio, controllo e vigilanza del territorio comunale in materia di abbandono dei rifiuti, di conservazione del patrimonio naturalistico e ambientale per il periodo 2024 – 2025. In questo modo andremo ad affidare il servizio di guardie ambientali per lo svolgimento di attività di vigilanza nel controllo del territorio comunale in materia di abbandono dei rifiuti, di conservazione del patrimonio naturalistico/ambientale e di osservanza generale delle leggi, dei regolamenti nazionali e locali e delle ordinanze comunali nei rispettivi ambiti. Collaboreranno in rete con Polizia Municipale e Ufficio Ecologia del Comune di Somma, ma potranno effettuare anche servizio di controllo in occasione dei grandi eventi”.

L’avviso, i termini, i requisiti, le scadenze sono sul sito del Comune

“Puntiamo alla piena tutela del patrimonio ambientale e naturalistico del territorio di Somma Vesuviana. Per questo motivo abbiamo indetto una procedura comparativa al fine di individuare Organizzazioni di volontariato con abilitazione a guardie ambientali”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Abbiamo indetto una Manifestazione di Interesse per i soggetti abilitati a Guardie Ambientali per l’affidamento, a titolo gratuito, del servizio di monitoraggio, controllo e vigilanza del territorio comunale in materia di abbandono dei rifiuti, di conservazione del patrimonio naturalistico e ambientale per il periodo 2024 – 2025. In questo modo andremo ad affidare il servizio di guardie ambientali per lo svolgimento di attività di vigilanza nel controllo del territorio comunale in materia di abbandono dei rifiuti, di conservazione del patrimonio naturalistico/ambientale e di osservanza generale delle leggi, dei regolamenti nazionali e locali e delle ordinanze comunali nei rispettivi ambiti, nonché collaborazione con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di calamità e di emergenze a carattere ecologico e segnalazione al Comune di eventuali condizioni di rischio ambientale durante il servizio. Il Comune di Somma Vesuviana, intende avvalersi della collaborazione di una o più Associazioni di Volontariato Ambientalista – ha affermato Pasqualina Rega, Assessore all’Ecologia e alla Rigenerazione del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – in qualità di GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE, presenti sul territorio locale, per la realizzazione di un’attività di controllo e prevenzione ed eventuale repressione dei reati in materia ambientale, nonché per gli illeciti in materia di conferimento rifiuti (raccolta differenziata), sia nel centro urbano che nelle zone extraurbane, in collaborazione con il Servizio Ecologia, la Polizia Locale e l’Azienda addetta alla raccolta dei rifiuti, attraverso contestuali interventi ed azioni di carattere educativo volti a favorire comportamenti di tutela ambientale e territoriale.

Inoltre le Guardie dovranno e potranno esercitare attività di controllo ed individuazione di eventuali abbandoni di rifiuti, sull’intero territorio comunale, attività di vigilanza all’interno dei giardini e parchi pubblici, attività di supporto al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana al fine di garantire l’efficacia del citato servizio, controllo e verifica delle leggi, ordinanze comunali e regolamenti locali vigenti nelle materie di cui sopra, con applicazioni delle relative sanzioni in materia amministrativa (qualora abbiano il requisito di ispettori ambientali). Inoltre l’Associazione dovrà svolgere i servizi sopra elencati con unità non armate, in occasione di feste o sagre e comunque sulla base delle disposizioni del Comando di Polizia Locale e/o del Servizio Ecologia, in modo volontario ed a titolo gratuito (salvo rimborso spese documentato e nei limiti di 3.000,00 euro annui) escluso eventuale contributo di compartecipazione per la realizzazione delle attività richieste in qualità di vigilanza, collaborazione e monitoraggi che l’associazione invitata si impegna a realizzare. I volontari potranno anche segnalare al Comune inquinamenti o comunque condizioni di rischio ambientale durante il servizio. L’associazione dovrà mettere a disposizione, per lo svolgimento del servizio, un numero adeguato di incaricati, in possesso di cognizioni tecniche e pratiche necessarie alle tipologie degli interventi, e utilizzare le attrezzature ed i mezzi di sua proprietà. Le attività saranno coordinate dal Servizio Ecologia, con la collaborazione eventuale del Comando di Polizia Locale e dell’Azienda addetta alla raccolta dei rifiuti. L’Associazione dovrà fornire a tutti i volontari coinvolti nell’attività di che trattasi, un tesserino di riconoscimento, da indossare in maniera visibile, nonché fornire i capi di vestiario sia per renderli facilmente riconoscibili sia a garanzia della loro sicurezza personale. L’Associazione dovrà assicurare coloro che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Qualora l’associazione sia in possesso di personale che ha conseguito il corso di formazione per ispettori ambientali e siano individuati con Decreto Sindacale quali ispettori ambientali, potrà essere valutata la possibilità di prevedere un ulteriore contributo per rimborso spese. Tutte le informazioni e il relativo avviso sono pubblicati sul sito del Comune di Somma Vesuviana .