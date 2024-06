Somma Vesuviana, Girolamo De Simone presenta il nuovo cd dal titolo “Liturgie”

Esce, finalmente, il nuovo lavoro discografico di Girolamo De Simone dal titolo Liturgie. Il compositore vive e lavora alle pendici del Monte Somma, a ridosso del Vesuvio. Musicista e agitatore culturale, è considerato come uno dei principali esponenti delle avanguardie italiane legate alla cosiddetta musica di frontiera.

Il pregevole lavoro del musicista sarà presentato a Somma Vesuviana nella Sala Pro Loco Vesuvia in piazzetta Guglielmo Marconi (piazzetta San Domenico) giovedì 27 giugno a partire dalle ore 18:45 nell’ambito della rassegna della Pro Loco Vesuvia dal titolo Racconto Somma. Discuteranno con l’autore: il giornalista e scrittore Francesco De Rosa; la giornalista e direttore de La Provinciaonline, Gabriella Bellini; l’archivista municipale Alessandro Masulli. Per l’occasione sarà inaugurata, anche, la sezione della Biblioteca dell’Archivio storico cittadino, collocata nella splendida sede della Pro Loco Vesuvia, e dedicata al compianto prof. Lorenzo Ferrara, educatore di tante generazioni di studenti sommesi. Un ringraziamento doveroso all’imprenditore e uomo di cultura Mario Sodano per la donazione della targa. Saranno presenti la moglie, prof.ssa Annamaria Mandarano, e il figlio. Dopo la presentazione del cd si terrà la rassegna Clown & Benessere con giochi, musica e stand di prodotti tipici nel chiostro di San Domenico.

Le ultime composizioni di Girolamo de Simone alludono a una modalità particolare del far musica, che, sin dal momento della composizione – spiega il compositore – è quasi un rituale capace di scatenare una differente consapevolezza, laddove la percezione dell’altro da sé viene enfatizzata e resa rutilante movimentazione dell’attimo presente. Il lavoro nasce da una commissione della Fondazione Morra di Napoli, in occasione di una mostra dedicata al poeta e artista Henri Chopin (1922 – 2008) nell’aprile del 2024. De Simone ha immaginato di compiere per l’opening della mostra una performance che fosse quasi un rituale, con un officiante, una sorta di intermediario che coglie brandelli di luce laddove possibile, e una particolare liturgia, composta sia da brani pianistici che elettronici. L’elettronica, in particolare, si avvale della sintesi granulare e delle inflessioni particolarissime che questa tecnica consente, pur partendo da suoni timbricamente caratterizzati, come quelli di un pianoforte o di una voce. Talora il momento elettronico e quello dell’esecuzione pianistica – continua De Simone – vengono integrati o fusi, in molteplici modi. A riguardo, mentre la composizione dal titolo Ki è fatta di suoni estratti da rami, fiati, corde, campane di vetro e silenzi, il Pezzo fantastico muove da cellule pianistiche estratte dal compositore e pianista Robert Schumann (1810 – 1856), e riproposte sia nella traccia elettronica che dal vivo, al pianoforte, con tecniche che simulano timbri di elaborazione digitale.

Il brano Liturgie du souffle, in particolare, che dà in parte titolo a questo nuovo cd, è a sua volta un rituale sul soffio/fiato: coazione liturgica con evenienze pianistiche che si aggrappano a una tessitura, un ordito elettronico. Forma di memoria e simbolo di trasfigurazione è l’omaggio – nemmeno troppo implicito – alla musica francese, qui – conclude De Simone – decostruita in cellule anche minimali, che si muovono quasi in contrasto con gli esperimenti vocali ed elettroacustici di Henri Chopin. Altri brani sono vettori di senso, sempre in direzione della musica francese. Corale per Lorenzo e la Piccola invenzione bimodale esplorano nuove tecniche armoniche e una concisione tematica quasi aforistica. Ogni traccia del disco è riprodotta così come avvenuto nella performance live, con lo scopo di proporne documentazione e ricordo, ma anche con la finalità di salvare quello spazio di propulsione e accoglienza che, magicamente, è parso davvero condensarsi, per circa mezz’ora, tra quanti hanno assistito a queste ‘Liturgie’, dentro e fuori il suono.

Le Tracce del cd: 01 G. De Simone: Ki 1’35; Sacre campane del Tibet 2’45; 02 G. De Simone: Corale per Lorenzo 1’26; 03 G. De Simone: La settima Gnossienne 2’30; 04 G. De Simone: Piccola invenzione bimodale 1’25; 05 G. De Simone: Pezzo fantastico 4’10; 06 G. De Simone: Liturgie du Sou ffl e 11’42.

Tutti i brani sono stati eseguiti da De Simone al pianoforte a Napoli il 10 aprile 2024 nel Palazzo Cassano Ayerbo d’Aragona. Una performance live, su invito della Fondazione Morra, per Millenanni Terzo Anno. Henri Chopin. Visiva utopia, a cura di Giovanni Fontana, Giuseppe Morra e Patrizio Peterlini.

Ki e Corale per Lorenzo sono stati dedicati al pianista e compositore Lorenzo Pone. Pezzo fantastico è stato dedicato, invece, all’artista Maya Pacifico, ispirato a un’opera in cui decompone in strisce su tela lo Slancio dai Pezzi Fantastici op. 12 di Robert Schumann. La versione col pianoforte live è nata grazie a un’intuizione del pianista Andrea Riccio. Liturgie du Souffle, omaggio ad Henri Chopin, nasce su commissione di Giuseppe Morra, ed è a lui dedicato. Per lo sfondo elettronico: selezione dei frammenti, composizione e metacomposizione sono di Girolamo De Simone. Fonti dei tasselli da H. Chopin: Mes Bronches (1969), L’agrippe des droits (1980), Les Saintes-Phonies (1984/1987), Jouissances Des Lèvres (1983). L’elaborazione elettronica dei tasselli è di Francesco De Simone.

Ringraziamenti: fotografia di Pietro Previti; progettazione grafica di Gennaro Giamundo. Per il pianoforte Steinway e Sons Spirio, usato nella performance, si ringraziano Marco Napolitano e la Ditta A. Napolitano. Per la registrazione live si ringraziano i tecnici di Casa Morra – Archivi d’arte contemporanea. Catalogo KONSEQUENZ (KNZ028) www.incantesimodellasoglia.com – inastriritrovati@gmail.com