L’Amante del Vulcano, performance al Casamale

L’evento si svolgerà Domenica 30 giugno alle ore 19.00 presso il Borgo Casamale a

Somma Vesuviana.

Il lavoro di restituzione alla comunità – frutto dalla partecipazione di Giuditta Sin alla

parte iniziale della prima edizione di Art Summit Vesuvio Contemporary Residency e

all’innesto tra l’artista e la nostra terra tenutosi nel mese di Agosto 2023, momento che

le ha dato la possibilità di esplorare in prima persona la connessione con la forza del

Monte Somma Vesuvio, grazie al supporto delle associazioni “Amici del Casamale” e

“Somma Trekking” – rappresenta una vera e propria dichiarazione di sentimento per la

cornice naturale che avvolge il complesso Somma Vesuvio.

Giuditta Sin porta avanti una ricerca artistica che mira ad indagare la forte connessione

tra essere umano e natura attraverso un approccio sensoriale, estetico e performativo,

frutto di un’immersione totale nel territorio.

La stretta sinergia che si innesca attraverso le tracce del movimento “ecosessuale” offre

nuovi spunti di riflessione sulla tematica ecologica, ribaltando la classica visione della

natura: da madre accudente da cui essere nutriti senza dare nulla in cambio, ad

un’amante da curare e sostenere per dar vita ad una relazione di reciprocità.

L’evento si struttura in tre parti: il primo atto performativo avrà inizio alle ore 19.00

presso “Vico da Nando” in via Nuova.

Seguirà una seconda parte installativa presso Putèca in via Nuova 1

Al termine della performance un salotto culturale, predisposto al dibattito e al

confronto, sarà pronto ad accogliervi presso Uvè in via Michele Troianiello 1, con la

partecipazione di Giovanni Negri da Brusciano e Davide Maranta, filosofo ed

estimatore della comunità vesuviana.

Si ringraziano:

Giuditta Sin – Artista

Alexandros Mars – Set designer

Giuseppe Iannone – Fotografo