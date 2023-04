Somma Vesuviana. Addio a Pietro Esposito Alaia, l’uomo che “parlava” ai colombi

Somma Vesuviana. Dopo la notizia della morte di Pietro Secondulfo, conosciuto come “il poeta del Casamale”, un nuovo lutto ha scosso profondamente la comunità cittadina. Ieri, infatti, si è spento all’età di ottant’anni Pietro Esposito Alaia, noto come “il muto” o “l’uomo che parlava ai colombi”. L’anziano era conosciuto da tutti nella città di Somma e molti hanno voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso i social per la scomparsa di Pietro.

A dare la tragica notizia è stato Vincenzo Caputo tramite il gruppo Facebook “Persone, luoghi e oggetti della Somma che fu”: “Anche il carissimo Pietro, colui che sussurrava ai colombi, ci ha lasciati per sempre… a nessuno di noi non ha donato un sorriso quando ci ha incontrato. La terra ti sia lieve”. Chiunque a Somma Vesuviana ha incontrato almeno una volta l’anziano che tutti chiamavano “il muto” dal momento che era sordomuto.

In passato Pietro aveva lavorato come arrotino. Da tempo però girovagava solo per le strade della città, portando in spalla un sacchetto e ricevendo di tanto in tanto qualche moneta dai passanti. Nell’ultimo periodo nessuno lo aveva più visto. Pare che l’anziano fosse ricoverato in una clinica a Poggiomarino, dove è deceduto nella serata di ieri. Di Pietro tutti ricordano la sua dolcezza nel donare un sorriso a chiunque incontrasse per strada. I suoi occhi erano capaci di esprimere la bontà del suo animo più di mille parole. La sua perdita segna la fine di un’ epoca per la città e per la comunità sommese. A tutti resterà impressa nella mente l’immagine di Pietro che, seduto su una panchina o sulle scale, distribuisce pazientemente e generosamente mollichine di pane ai colombi, ai suoi compagni di vita…