Pomigliano, Rinascita candida a sindaco il giovane Fender. Presentata la sua lista

Pomigliano d’Arco. È il segretario di Rinascita Vito Fiacco detto Fender, classe 1998, il candidato a sindaco del principale partito di sinistra pomiglianese, che ha deciso di correre da solo alle elezioni amministrative del prossimo 14 e 15 maggio.

Le prime parole del neo candidato a sindaco sono state per la sua compagna di segreteria Carla Mercogliano: «Vorrei che tutti voi – ha dichiarato Vito Fender dopo l’ufficializzazione della sua candidatura – sentiste il mio stesso orgoglio nell’avere come segretaria Carla che oggi, per l’ennesima volta, ha dimostrato il perché la scelta di investire su di lei per un ruolo così importante sia stata la mossa giusta. Carla ha dimostrato maturità politica, senso di responsabilità e amore per la città. Questa non è la candidatura di Vito, ma di questa segreteria e di questa comunità eccezionale che è Rinascita».

«Ringrazio anche – continua il neo candidato a sindaco – il nostro consigliere Antonio Avilio perché se siamo qui oggi, più forti di prima, e anche e soprattutto grazie a tutto il lavoro che ha fatto in Consiglio Comunale. È stato il miglior protagonista della consiliatura appena conclusa dimostrando coerenza politica, capacità dialettica, fede alle promesse e fedeltà assoluta ai bisogni della città. A tutte e tutti i militanti e candidati di Rinascita, grazie! Per il vostro coraggio, grazie per il vostro impegno quotidiano, grazie per esservi messi a disposizione di questa battaglia che sarà difficile e dura. Ma anche bella, spontanea, libera e forte».

«La scelta di puntare tutto su Vito – spiegano i militanti di Rinascita – arriva alla fine di un percorso Politico estenuante nella quale abbiamo provato a costruire una coalizione competitiva dietro il prof. Aniello Cimitile, persona e politico di grandissimo livello che, siamo convinti, avrebbe dato lustro a questa campagna elettorale e a questa città, qualora fosse stato eletto primo cittadino. Abbiamo portato avanti questa candidatura nonostante il professore non faccia parte del nostro partito. Ma gli altri componenti della coalizione hanno preferito un nome diverso, incompatibile per storia e cultura politica con le nostre posizioni».

«Il mio compagno di segreteria – ha commentato la segretaria Carla Mercogliano, capolista di Rinascita alle prossime elezioni – avrà sempre in me sostegno e appoggio per questa campagna elettorale e per tutto il nostro percorso politico. Ringrazio tantissimo anch’io i compagni di Rinascita che hanno lasciato a noi segretari la scelta del candidato, senza alcun condizionamento, dimostrando per noi una fiducia e un attaccamento veramente insolito nella Politica di oggi. Rinascita per l’ennesima volta si dimostra una vera famiglia, un gruppo unito, coeso e coerente che, sono convinta, rappresenterà la vera sorpresa di questa tornata elettorale».