Da Somma Vesuviana alla Cina: Nietta Dalmini conquista il palco di “House of Dancing Water”

Somma Vesuviana. Nietta Dalmini protagonista in Cina di “House of Dancing Water”, un nuovo grande spettacolo diretto dal coreografo Giuliano Peparini.

Nietta Dalmini, originaria di Somma Vesuviana, è tra gli interpreti principali della nuova edizione di House of Dancing Water, lo straordinario show acquatico firmato dal regista e coreografo Giuliano Peparini, in scena a Macao, in Cina. La giovane artista ha iniziato il suo percorso formativo all’età di soli dieci anni presso la scuola “Percorsi di Danza”, sotto la guida del maestro Angelo Parisi, realtà da cui sono emersi anche altri talenti sommesi oggi attivi a livello internazionale, come Guido Sarnataro, Luigi Cifone e molti altri. Anni di impegno, studio e dedizione hanno portato Nietta sin da subito a esibirsi su palcoscenici prestigiosi e a collaborare con coreografi di fama mondiale.

La carriera.

Nietta ha preso parte anche a importanti produzioni televisive e teatrali, in particolare come ballerina professionista nel talent show “Amici” di Maria De Filippi su Canale 5, oppure come componente del corpo di ballo del Concerto Evento “aTUTTOCUORE” di Claudio Baglioni, ideato e diretto sempre da Peparini.

Nel 2025, arriva una nuova affermazione artistica con “House of Dancing Water”, spettacolo permanente al City of Dreams di Macao, riconosciuto come il più imponente show acquatico al mondo. L’opera è stata trasformata proprio grazie alla visione innovativa di Peparini, che ne ha curato una completa rivisitazione. La performance conduce gli spettatori in un’esperienza suggestiva tra culture orientali e occidentali, tra sogno e realtà, unendo danza, tecnologia, arti marziali e acrobazie sull’acqua in una narrazione non verbale, fatta di luci, elementi liquidi, movimento e musica.

Il ruolo nello spettacolo diretto da Peparini.

Nel cuore della nuova trama, Nietta Dalmini interpreta la Regina Nera, antagonista che tiene prigioniera la principessa Annie. La storia segue le vicende di uno straniero che, giunto in un regno sommerso, combatte per salvarla. Il Cuore dell’Acqua, uno zaffiro prezioso appartenuto alla madre della principessa, diventa emblema di amore, legami familiari e forza interiore.

Nel gran finale, gli artisti si si tuffano in un’onda arcobaleno luminosa, potente metafora dell’amore universale che travolge e unisce. Per Nietta Dalmini, la partecipazione a “House of Dancing Water” rappresenta un’ulteriore conferma del suo talento straordinario e del successo che, da Somma Vesuviana, la sta portando a conquistare il panorama internazionale della danza.