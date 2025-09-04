Tamponamento a Somma tra 4 auto, Statale del Vesuvio in tilt

Traffico paralizzato sulla Statale 268 del Vesuvio: quattro auto coinvolte in un grave incidente

Mattinata di forti disagi alla circolazione lungo la Statale 268 del Vesuvio, dove un grave sinistro ha costretto alla chiusura totale della carreggiata in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 7,200, nel territorio di Somma Vesuviana, e ha avuto pesanti conseguenze sul traffico, con lunghe code e rallentamenti già dalle prime ore della mattinata.

Secondo le prime ricostruzioni, nello scontro sono rimasti coinvolti quattro veicoli. Al momento non è stata diffusa una valutazione ufficiale sulle condizioni dei conducenti e dei passeggeri, ma la dinamica lascia temere feriti. Diverse ambulanze sono intervenute rapidamente, prestando soccorso alle persone coinvolte e trasportandole verso i presidi ospedalieri della zona per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati immediatamente anche i tecnici dell’Anas, incaricati di mettere in sicurezza la carreggiata, e le forze dell’ordine, impegnate sia nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sia nella gestione del traffico.

Per ridurre l’impatto sulla viabilità, sono state attivate deviazioni e percorsi alternativi, segnalati sul posto agli automobilisti. Nonostante ciò, la circolazione nell’area è rimasta fortemente compromessa, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati.

La Statale 268, nota anche per la sua importanza strategica nei collegamenti tra l’area vesuviana e il capoluogo partenopeo, è spesso teatro di incidenti a causa dell’elevata intensità di traffico e della velocità sostenuta di alcuni veicoli. L’episodio di oggi riporta alta l’attenzione sulla necessità di interventi strutturali e campagne di sensibilizzazione per ridurre il rischio di sinistri lungo l’arteria.

Le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e di ripristino della sede stradale sono proseguite per tutta la mattinata, con l’obiettivo di riaprire il tratto il prima possibile e ripristinare la normale viabilità.