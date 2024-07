Vincenzo Gallicchio è il nuovo allenatore della FC Somma Vesuviana

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Sarà mister Vincenzo Gallicchio il primo allenatore della neonata FC Somma Vesuviana.

Classe 1973, mister Gallicchio vanta un curriculum denso di esperienze significative: ha cominciato dalle scuole calcio più floride del nostro territorio come Mariano Keller, Sport Village, Vincenzo Riccio, Real Casarea, per poi trasferirsi in 1^ squadra come vice al Nola in Eccellenza, e come primo al Napoli Nord e Punto di Svolta, tra le tante.

“Dovremo costruire una squadra da zero, ma questo non può fare altro che stimolarmi. Sono carichissimo per questa nuova esperienza”

Nel contempo, la società ha comunicato anche l’intero organigramma societario.

Oltre al presidente Giovanni Maione, queste saranno le altre cariche:

Pasquale Piacente sarà il segretario, con Gaetano Cerciello, Vincenzo Neri e Gianmartino Maiello come dirigenti.

Il responsabile dell’ufficio stampa sarà Gianmarco Pone, mentre Giuseppe Esposito ricoprirà il ruolo di social media manager.

Uno staff giovane, dinamico e totalmente Made in Somma per formare una sinergia importante con il territorio, cercando di creare valore giorno dopo giorno.