A Somma Vesuviana sport gratuito durante le festività natalizie

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

L’A.s.d. Pro Sport Movement è lieta di invitare la cittadinanza tutta al campo multidisciplinare invernale “Uniti si vince”, progetto sportivo gratuito dedicato a ragazze/i e realizzato con finanziamento della città metropolitana di Napoli.

Tutti i giorni, a partire dal 23 dicembre e fino al 31 dicembre (25 e 26 esclusi), i partecipanti potranno cimentarsi in diverse attività sportive, partecipare ad attività laboratoriali e ascoltare le testimonianze di sportivi, artisti ed educatori. Le attività si svolgeranno a Somma Vesuviana presso il centro sportivo Casolaro in via del Cenacolo, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Sono partner del progetto la parrocchia San Michele Arcangelo e il comitato regionale CSAIn.

Le attività sportive proposte sono rivolte principalmente a ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni, possono essere frequentate tutti i giorni ma sono anche fruibili per un singolo giorno. Si consiglia abbigliamento sportivo!

Per ricevere aggiornamenti quotidiani sul tipo di attività proposte nella singola giornata vi invitiamo a seguire le pagine social dell’A.s.d. Pro Sport Movement e dei suoi partner di progetto.