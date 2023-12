Sant’Anastasia, per la prima volta nella storia il bilancio di previsione per l’anno successivo è approvato entro il 31 dicembre

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo:

L’assessore Trimarco: “Nel 2024 centinaia di migliaia di euro nelle casse dell’ente”

Il sindaco Esposito: “Serve un cambio di passo, va rivista l’organizzazione che limita le azioni amministrative”.

A pochi giorni dall’approvazione del Dup (documento unico di programmazione), il bilancio di previsione è discusso e approvato in consiglio comunale. “Un documento – ha detto in aula il vicesindaco e assessore al bilancio Mario Trimarco – che rappresenta le priorità delle scelte di un’amministrazione e che quest’anno è ancora più dinamico in quanto interverremo più volte per specifiche variazioni, in primis implementando i singoli stanziamenti di spesa con alcune economie che si realizzeranno mettendo in atto gli interventi programmati, oppure attraverso il recupero di ulteriori risorse con il controllo puntuale dei singoli servizi che negli anni sono stati appaltati, o magari con i ben 100mila euro che incasseremo ad inizio gennaio attraverso la concessione del diritto di superficie dall’altra antenna presente sul campo sportivo e, probabilmente, passeremo a quelle che sono presenti sul cimitero e che potranno portare altre centinaia di migliaia di euro nelle tasche dell’ente. Infine, altre risorse arriveranno dalla devoluzione dei mutui dove si prospetta il recupero di centinaia di migliaia di euro”. Illustrando il Dup, l’assessore Trimarco si è soffermato sulla nuova caserma dei carabinieri, infatti pochi giorni fa è stato approvato in giunta il progetto definitivo dell’edificio in via Primicerio e, sempre nel 2024, sarà ultimato il nuovo edificio in viale Europa che sarà assegnato al Centro Operativo Comunale (coc) che diverrà sede, finalmente dignitosa, della protezione civile e del corpo di polizia locale. “Gestiamo le risorse – ha aggiunto Trimarco – per lasciare un paese migliore ai nostri figli e porre le basi per la crescita della nostra comunità”.

“La decisione di portare in consiglio comunale entro fine anno risale a ben prima del decreto ministeriale del 25 luglio – ha affermato il sindaco Esposito – dunque con massima trasparenza e chiarezza non solo oggi si arriva per la prima volta a questo risultato ma si segna un cambio di passo: occorre mettere mano al problema del personale, affrontare i danni che la vicenda di Concorsopoli ha fatto a questa comunità e agire per rimpinguare le risorse umane del Comune di Sant’Anastasia”.

Il sindaco ha poi illustrato il piano triennale delle opere pubbliche, soffermandosi su quelle completate, su quelle in corso e sul programma annuale 2024 dove compaiono, per esempio, i lavori di ampliamento di via Giustino Fortunato, l’ampliamento di via Lucia Sodano/via Castelluccio, i lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico di via Sodani, i lavori di riqualificazione del quartiere Starza Rosanea con l’ampliamento di via del Pruneto, i lavori di adeguamento sismico dell’edificio comunale di via Primicerio (mutuo di 400mila euro, in fase di progettazione esecutiva), la riqualificazione delle strade comunali di via Sant’Eligio, via Kolbe e via Garibaldi. Il 2024 vedrà poi i lavori di rigenerazione urbana di Tortora Brayda (Pnrr) finanziato per 5 milioni di euro. Tra le opere in corso ci sono poi la riqualificazione del parcheggio di piazzetta Scuola Elementare, i lavori di ampliamento di via Marra (tratto tra via De Rosa e confine con Somma), l’adeguamento della palestra dell’edificio scolastico di corso Umberto I, l’efficientamento energetico della casa comunale (Pnrr, finanziamento per 260mila euro), la manutenzione straordinaria con riattivazione degli spazi dismessi o inutilizzati del bocciodromo comunale, la demolizione e ricostruzione dell’edificio comunale di via Europa di pertinenza del comando di polizia locale (finanziamento di 466.228, 36 euro) e lavori in varie scuole del territorio.