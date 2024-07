Presentata la nuova società sportiva F.C. Somma Vesuviana

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

𝗡𝗔𝗦𝗖𝗘 𝗨𝗡𝗔 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗧𝗔̀ 𝗔 𝗦𝗢𝗠𝗠𝗔 𝗩𝗘𝗦𝗨𝗩𝗜𝗔𝗡𝗔: 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗙.𝗖. 𝗦𝗢𝗠𝗠𝗔 𝗩𝗘𝗦𝗨𝗩𝗜𝗔𝗡𝗔

In data 16 luglio 2024, siamo entusiasti di annunciare la nascita di una nuova e ambiziosa società sportiva, la F.C. Somma Vesuviana, pronta a contribuire allo sviluppo del calcio locale.

A partire dalla stagione 2024/25, la F.C. Somma Vesuviana prenderà parte al campionato di Promozione Campana, portando con sé una rinnovato entusiasmo e una visione innovativa per il futuro dello sport della nostra comunità.

Il presidente della società sarà Giovanni Maione, imprenditore locale che grazie all’ausilio di aziende, professionisti, commercianti e giovani del territorio, è riuscito a mettere in piedi un progetto rincorso e desiderato da anni.

L’aspirazione è diventare un punto di riferimento per i giovani talenti e per la comunità, non soltanto a livello sportivo, ma anche sociale e culturale.

I colori sociali della squadra saranno il verde e il rosso, che vengono ripresi nel logo societario. Nel “crest” del club, troviamo infatti un disegno circolare all’interno del quale vengono stilizzati in chiave moderna i tre alberi, simbolo di forza e nobiltà, e le tre vette del Monte Somma, principale pillar della città.

Ad adornare il tutto, la corona della tradizione borbonica adattata per emulare le cinta muraria della città.

Nei prossimi giorni, sarà comunicato l’intero organigramma societario e la programmazione in vista della nuova stagione.