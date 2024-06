Somma Vesuviana, arriva l’evento “Racconto Somma nel sociale”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Il 27 giugno alle ore 18:30 nel convento e chiostro di San Domenico, adiacente alla piazzetta G. Marconi in Somma Vesuviana, si terrà un evento organizzato dalla Pro loco Vesuvia dal titolo “Racconto Somma nel sociale”. Questo progetto mira a promuovere il territorio attraverso la cultura, le tradizioni e i prodotti tipici – spiega il presidente della Pro loco Lello D’Avino. Lo scopo è di divulgare le tecniche della clown terapia e far avvicinare i giovani al sociale, per portare un sorriso nei luoghi di dolore e di speranza. Alle 18:45, inoltre, sarà inaugurata una sezione del “Fondo Librario” dell’Archivio storico cittadino, collocata nella sede della Vesuvia Pro loco. La piccola biblioteca sarà intitolata al compianto professor Lorenzo Ferrara, educatore di tante generazioni di sommesi, con la scoperta di una targa in sua memoria. Saranno presenti: Alessandro Masulli, direttore dell’Archivio storico di Somma Vesuviana; la moglie e il figlio del professor Lorenzo Ferrara. L’ evento proseguirà con la presentazione del CD musicale del Maestro Girolamo De Simone dal titolo “Liturgie”. Sarà allestita, anche, una mostra fotografica di Genny Maggiore che racconterà attraverso le immagini il territorio con le sue bellezze artistiche e monumentali.

La serata sarà allietata da musica, canti e degustazioni dei prodotti tipici del territorio. Si ringrazia il sindaco Salvatore Di Sarno e l’assessore alla cultura Rosalinda Perna, unitamente a tutta l’amministrazione, per la loro collaborazione