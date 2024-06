E’ ai domiciliari ma sale al sesto piano del palazzo per rubare ai suoi vicini

GIUGLIANO – Era ai domiciliari ma, nonostante questo, è salito al sesto piano del suo palazzo, è entrato in un appartamento disabitato e ha tagliato le ringhiere per poi rivendere il ferro. L’uomo, però, è stato visto dai carabinieri ed ora è in attesa di giudizio per evasione e tentato furto. E’ quanto è accaduto a Giugliano in Campania.

La gazzella della sezione radiomobile della locale compagnia stava percorrendo le strade della città a nord di Napoli quando in via Bosco a Casacelle hanno visto un uomo su un balcone di un appartamento disabitato.

Il 55enne, impegnato tra le scintille e il rumore a tagliare con una smerigliatrice la ringhiera in ferro, non ha visto i militari ma loro lo hanno riconosciuto. E così lo hanno raggiunto, forzato la porta di ingresso e arrestato.