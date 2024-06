Somma Vesuviana, gli studenti del Torricelli presentano il libro “La Prova del 900”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Premio Cimitile: Presentazione del Libro “La Prova del 900” Realizzato dagli Alunni del Liceo Torricelli di Somma Vesuviana Martedì 11 Giugno alle ore 18.30 presso le Basiliche Paleocristiane

Nell’ambito del prestigioso Premio Cimitile, si terrà la presentazione del libro “La Prova del 900. Un secolo di grandi intenti”, un’opera frutto del lavoro degli alunni del Liceo Torricelli di Somma Vesuviana. Il progetto, che ha visto la partecipazione attiva e appassionata degli studenti, è stato ideato e coordinato dal professore Ciro Raia. La Dirigente del Torricelli prof.ssa Anna Giugliano , i docenti di Storia del Liceo, la Regione Campania e la Casa Editrice Guida sono attivi protagonisti della progettualità.

Il Progetto di Storia sul Novecento

L’iniziativa nasce come parte di un ampio progetto educativo volto a esplorare e comprendere le complesse dinamiche del Ventesimo secolo. Gli studenti, guidati dal professor Raia, hanno intrapreso un percorso di ricerca e analisi, che li ha portati a confrontarsi con eventi cruciali e figure chiave del Novecento. Attraverso un approccio interdisciplinare, il progetto ha integrato storia, letteratura e scienza, offrendo una visione olistica di un secolo ricco di cambiamenti e rivoluzioni.

“La Prova del 900”

Il libro, “La Prova del 900”, rappresenta il culmine di questo intenso lavoro. Esso raccoglie brevi saggi che gli alunni hanno sviluppato nel corso del progetto. La gamma dei contributi va dalle testimonianze orali e fotografiche conservate in famiglia e raccolte dagli studenti, alla riflessione sui grandi temi storici in chiave locale, fino alle interviste immaginarie a scrittori e politici del passato, con una spiccata attenzione al ruolo della donna. Il titolo stesso suggerisce un confronto serrato con i valori elaborati nella storia di un secolo tormentato da immani tragedie, le cui conquiste non possono e non devono essere ritenute né complete né scontate.

La Presentazione al Premio Cimitile

Il Premio Cimitile, noto per celebrare eccellenze letterarie e culturali, offrirà una vetrina prestigiosa per la presentazione di questo lavoro. Durante l’evento, gli studenti del Liceo Torricelli avranno l’opportunità di illustrare il loro percorso di ricerca e le scoperte fatte, ricevendo l’apprezzamento del pubblico e della critica.

La partecipazione al Premio Cimitile rappresenta non solo un riconoscimento del valore del progetto, ma anche un momento di grande orgoglio per il Liceo Torricelli e per tutta la comunità di Somma Vesuviana. Gli studenti hanno dimostrato come la passione per la storia e la dedizione allo studio possano dar vita a opere di significativo impatto culturale.

Conclusione

“La Prova del 900” non è solo un libro, ma il simbolo di un percorso educativo innovativo e stimolante. Grazie alla guida del professor Ciro Raia e dei loro docenti di Storia, gli alunni del Liceo Torricelli hanno potuto vivere un’esperienza formativa unica, culminata in un riconoscimento di alto prestigio come la pubblicazione del libro da parte dell’editore Guida. Questo progetto ha saputo unire passato e presente, didattica e creatività, aprendo nuove prospettive per l’educazione alla Storia.