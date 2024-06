Incidente a Somma Vesuviana, auto capovolta e distrutta

Questa notte a Somma Vesuviana si è verificato un incidente molto grave in cui si sono scontrate due auto.

È accaduto precisamente in via Seggiari, al confine tra Somma Vesuviana ed Ottaviano proprio fuori l’Eurobet. Un’auto stava uscendo dal cancello dell’esercizio commerciale ed è stata presa in pieno da un’altra vettura che stava transitando in direzione del centro di Somma. Il mezzo è stato sbalzato qualche metro più avanti e si è capovolto su un fianco completamente distrutto mentre l’altra si è ritrovata con la parte anteriore lesionata.

Vista la dinamica drammatica del sinistro, pare davvero un miracolo che il conducente della prima auto ne sia uscito quasi completamente illeso, l’unica fortuna è stata guidare un’auto massiccia. Il ragazzo, che è stato poi trasportato al pronto soccorso più vicino, è rimasto bloccato nella vettura distrutta ed è riuscito ad uscire solo dal lunotto posteriore viste le condizioni in cui versava il suo mezzo.

Un incidente che avrebbe potuto essere mortale e che, fortunatamente, non ha riportato gravi feriti.

Sul posto sono accorsi i Carabinieri che hanno verificato la dinamica dell’incidente e ora cercano di capire di chi sia la responsabilità.