San Giuseppe Vesuviano al voto: i cittadini pronti per eleggere il nuovo sindaco

È ufficialmente terminata la campagna elettorale dei candidati a sindaco di San Giuseppe Vesuviano.

Finalmente ci siamo, è iniziato il canonico silenzio elettorale e i cittadini di San Giuseppe Vesuviano sono pronti ad esprimere la propria preferenza per eleggere quello che sarà il nuovo primo cittadino. Nelle giornate di oggi e domani, 8 e 9 giugno, infatti, le persone residenti a San Giuseppe possono recarsi alle urne muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento per votare il nuovo sindaco, unitamente ad eventuali consiglieri inserendo il nome di un uomo e di una donna.

Che dir si voglia, Andreoli, San Giovanni e Sepe hanno svolto una campagna elettorale improntata sul contatto diretto con i cittadini, stringendo mani e scambiando opinioni con il popolo sovrano e non resta che aspettare gli sfogli per dichiarare ufficialmente il nome di colui che indosserà la fascia tricolore.

Ricordiamo che in questi giorni è possibile votare anche per le elezioni europee esprimendo la propria preferenza per il partito e i candidati.