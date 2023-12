Somma Vesuviana, Cooperativa “Nati Due Volte”: nasce il punto informativo sulle attività degli ospiti del Centro Diurno

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Il Lunedì, la Cooperativa “NATI DUE VOLTE” allestirà presso la sede del Centro Diurno un punto informativo per illustrare le numerose attività svolte quotidianamente in favore delle persone disabili al fine di promuovere e sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica dell’inclusione sociale.

La Cooperativa , dice la responsabile Di Pascale, opera con grande impegno per costruire canali di connessione con il tessuto sociale ,favorendo il processo di integrazione e di vissuto degli ospiti. Sta cercando di portare quanto più possibile all’esterno della propria sede i risultati delle attività svolte intessendo relazioni e collaborazione con le varie realtà presenti sul territorio. Questa idea nasce, grazie anche all’aiuto di tutti gli operatori e collaboratori, per veicolare messaggi di solidarietà, di rispetto e valorizzazione delle differenze.

Serve , inoltre ,afferma la coordinatrice Stanzione, a promuovere la realizzazione di una comunità inclusiva senza la quale non si potrà mai raggiungere l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro. Anche in questa occasione intendiamo presentarci alla cittadinanza per il lavoro che svolgiamo ogni giorno, nella convinzione che oltre alle barriere architettoniche, la grande difficoltà per le persone con disabilità siano le barriere sociali. Siamo convinti che questo ci aiuterà a svegliarci dal sonno dell’indifferenza e dalla incapacità di instaurare rapporti umani; che questa sia una cosa che possa permeare la cultura sociale e possa essere un’occasione di crescita per gli ospiti del centro.

La Cooperativa ,gli operatori e gli ospiti del centro augurano a tutta la cittadinanza un Buon Natale, il cui vero senso va oltre le luci di festa, gli addobbi, le luminarie, ma è innanzitutto rinascita interiore.

Buon Natale.

Fonte immagine: rete internet.