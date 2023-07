Lista per Somma: “Accogliamo l’invito del sindaco per la formazione di una nuova maggioranza”

Riceviamo e pubblichiamo dal gruppo Lista per Somma

La Lista Per Somma avendo preso atto della crisi istituzionale del nostro comune, coerentemente con l’impegno profuso a tutela della collettività nel corso di tutti questi anni, accoglie l’invito del Sindaco e si dichiara favorevole alla formazione di una nuova maggioranza, foriera di un radicale rinnovamento amministrativo. La volontà espressa dal primo cittadino di promuovere un approccio diverso e trasparente per la risoluzione dei problemi della città, di concilia perfettamente con le linee guida che hanno ispirato l’azione amministrativa della lista Per Somma. Pertanto, nello spirito di rinnovamento e di trasparenza offriamo il nostro contributo nell’esclusivo interesse della cittadinanza.