Ecco gli eventi da non perdere a Napoli nel weekend dal 7 al 9 luglio

‘Un Sabato da Re’ a Palazzo Reale con l’apertura straordinaria serale, la rassegna ‘Brividi d’Estate’ al Real Orto Botanico, “Dignità Autonome di Prostituzione” a Castel Sant’Elmo, gli spettacoli del Campania Teatro Festiva, il cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli e per i più piccini ci sono gli spettacoli Open Air.

A Castel Sant’Elmo il nuovo allestimento di Dignità Autonome di Prostituzione

Castel Sant’Elmo si colora di rosso creando una dimensione intrigante e singolare che accoglierà il pubblico. Stiamo parlando del nuovo allestimento per la “Dignità Autonome di Prostituzione” di Luciano Melchionna che sarà in scena ancora fino al 9 luglio. Si tratta di una nuova edizione prodotta da Teatro Bellini di Napoli ed Ente Teatro Cronaca in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e Castel Sant’Elmo – Novecento a Napoli. Un cast d’eccezione anima le antiche mura del Castello nel format inventato da Melchionna con Betta Cianchini che ripropone il suo gioco teatrale, capovolgendo il segno negativo attribuito al termine di “casa chiusa” offrendo oggi, in quello che è definito “bordello dell’Arte”, solo “pillole di piacere per la mente e per il cuore dello spettatore”, frammenti di teatro civile che, attraverso i monologhi e le performance, compongono il composito canovaccio e la drammaturgia dello spettacolo.

Un sabato da Re: aperture serali a Palazzo Reale di Napoli

In occasione dell’estate, a grande richiesta, il Palazzo Reale di Napoli ripropone nei giorni 8, 15 e 22 del mese di luglio l’iniziativa Un sabato da Re che prevede l’apertura straordinaria serale al pubblico dalle ore 20.00 alle 24.00 con ultimo ingresso alle ore 23.00 al costo ridotto di 3 euro dei quali 1 euro sarà devoluto per la messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati dall’alluvione.

Campania Teatro Festival

Ultimo fine settimana per la sedicesima edizione del Campania Teatro Festival, la settima diretta da Ruggero Cappuccio. Anche questa edizione ha visto 9 Sezioni (Internazionale, Prosa nazionale, Danza, Osservatorio, SportOpera, Musica, Letteratura, Progetti Speciali, Mostre) per un totale di 93 eventi e 116 repliche, con 57 prime assolute e 5 nazionali in 31 giorni di programmazione, con larga prevalenza delle drammaturgie contemporanee.

Brividi d’Estate 2023

Il programma di Brividi d’Estate 2023, ventiduesima edizione della storica rassegna organizzata da Il Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli che, fino al 6 agosto, tornerà ad animare, con le sue storie, l’affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli. Domenica 9 luglio sarà la volta de I misteri del chiostro. Madame sfogliatella e le altre di Annamaria Russo.

Le Ebbanesis in concerto

Venerdì 7 luglio, alle ore 21.00 a Monte di Procida, nei giardini dell’affasciante Villa Matarese, si terrà il concerto del duo Ebbanesis formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa. L’evento è l’ultimo appuntamento della rassegna Katharsis, ideata Valentina Carannante e Luigi Bignone, organizzata dall’Associazione Factotum, con il sostegno di Wiautomation in sinergia con il Comune di Monte di Procida.

Estate a Corte: cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli

Al via da giovedì 6 luglio “Estate a Corte”, la rassegna di cinema italiano e internazionale curata per Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli (Napoli, via Portacarrese a Montecalvario, 69) da Pietro Pizzimento, in collaborazione con la Scuola di Fotografia, Cinema e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, coordinata da Gina Annunziata, e con il Corso di Cinema e Audiovisivo, coordinato da Luigi Barletta, con il contributo della Regione Campania tramite il Fondo regionale per l’attività cinematografica e audiovisiva.

Van Gogh: The Immersive Experience

Prorogata fino al 30 luglio la grande mostra internazionale “Van Gogh: the Immersive Experience”. L’esposizione multimediale è tornata a Napoli in una forma totalmente rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva.

Spettacoli Open Air per i più piccini

Al Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare di Napoli è tornata la rassegna Open Air. L’iniziativa interamente dedicata ai bambini (dai 3 anni) e alle loro famiglie, nella sua prima sessione (nei giorni festivi che vanno da domenica 18 giugno a domenica 16 luglio), offrirà al pubblico nove giornate di spettacolo ed animazione tutte ambientate negli spazi attrezzati del parco di pini marittimi attiguo al teatro. La prima sessione di “Open Air” continua con la fiaba intitolata “Con le ali di Peter” (sabato 8 luglio, ore 19).

