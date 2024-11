Somma, Lettera del Presidente Presidente della Consulta sviluppo economico e del lavoro al Sindaco

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Egr. Dott. Salvatore Di Sarno, Ringraziandola per la nomina in qualità di Presidente della Consulta per lo sviluppo economico e del lavoro , le si invia con la presente a nome della consulta e dei membri firmatari in calce dei verbali delle consulte mese di ottobre e novembre una comunicazione che ha di fatto una nuova stagione per il Comune di Somma che necessita di uno sforzo comune per l’ uscita dalla lunga notte che lo imprigiona.

A Nome di tutti i consultori effettivamente presenti e firmatari in calce che le si trasmette un grosso in bocca a lupo per il prosieguo a fine mandato con scadenza naturale.

Come presidente della Consulta per lo sviluppo economico e del lavoro può contare sulla mia fiducia , stima e lealtà istituzionale , nonché di correttezza istituzionale che rappresento da anni in tutti i ruoli che ho ricoperto.

Per l’ uscita dalla lunga notte e immobilismo politico siamo pronti ad una vera e concreta exit strategy attraverso serie e decise politiche territoriali , attraverso l’ applicazione di una nuova primavera fatta di seri provvedimenti tali da costituire un’ ossatura per i futuri anni per il Comune di Somma Vesuviana(NA).

Siamo davanti ad un momento storico particolare ove la democrazia liberale è di nuovo sotto attacco , in un scenario globale e geo- politico in continua evoluzione con un persistente cambiamento tale da doverci rafforzare nelle politiche locali nonché nelle azioni dello sviluppo del territorio proteggendo le proprie peculiarità.

A tal proposito che la Consulta che presiedo nella sua azione proponente e propulsiva si auspica un cambio di passo dell’ amministrazione con azioni politiche più fluide tali da invertire la rotta uscendo dalla lunga notte che attanaglia il Comune nel suo immobilismo politico .

Pertanto :

– In vista delle imminenti trasformazioni che verranno tra cui il rafforzamento dei Comuni con strumenti di meccanismi aziendali , nonché di rafforzamento dei poteri dei sindaci

– In Vista della Transizione ecologica che permette ai Comuni di attuare politiche green

– In Vista della Nuova Agenda Europea sulla Cultura

– In Vista di sviluppo delle politiche di prossimità ,

La consulta dello Sviluppo economico e del lavoro sarà propositiva , costruttiva per un futuro migliore per il Comune di Somma.

Cordiali Saluti

Somma Vesuviana li 20/11/2024

Il Presidente della Consulta sviluppo economico e del lavoro

Dott. Armando Maglione