Circumvesuviana, “Portanolana Ultimafermata”: sit in pendolari

Riceviamo e pubblichiamo:

SABATO 23/11/2024 ORE 11.00 STAZIONE PORTANOLANA MANIFESTAZIONE PENDOLARI

Comunicato Stampa

PORTANOLANA ULTIMAFERMATA

Manifestazione- Sit In Pendolari

appuntamento per chi ama e vive la circumvesuviana

La chiamata alla partecipazione su i media e i social ha avuto l’effetto sperato. Molti sono i pendolari che da tutti i territori serviti dalle linee vesuviane si stanno organizzando per essere presenti alla manifestazione di sabato mattina a Portanolana. Sarà il raduno di chi ha a cuore le sorti della circumvesuviana e chiede rispetto per i diritti dei viaggiatori e tutela del patrimonio comune di questa ferrovia che ha avuto un ruolo importante per lo sviluppo dei territori interessati della città metropolitana di Napoli, l’agro nocerino-sarnese e il baianese. Per agevolare la partecipazioni dei pendolari alla manifestazione saranno indicati per ogni linea i treni dei manifestanti , convogli scelti per arrivare in tempo e tutti insieme a Portanolana, con la speranza che non si verifichino eventuali soppressioni, ritardi e avarie.

Quella di sabato è una manifestazione che nasce dopo i NO di Eav e i SILENZI a ogni nostra richiesta, noi vogliamo andare oltre questo muro di gomma dietro il quale si trinceano i vertici aziendali responsabili di una gestione delle linee vesuviane che negli anni ha prodotto la diminuzione dei treni e delle corse e aumentato i disservizi.

Viviamo il momento peggiore della circumvesuviana e nei prossimi mesi, ci saranno ancora giorni difficili, per questo chiediamo che regione, eav, sindacati e pendolari concorrono insieme alla stesura di un nuovo programma di esercizio condiviso. Le ragioni della nostra richiesta sono supportate dalla realtà degli avventurosi viaggi quotidiani su tutte le linee vesuviane che evidenziano le criticità dell’attuale programma di esercizio.

Le nostre richieste sono quelle già presentate due mesi fa in Prefettura: declassamento direttissimi sulla linea di Sorrento e implementazione delle corse con l’eliminazione della linea Torre Annunziata; corse dirette sulla linea Napoli-Baiano senza cambio treno a San Giorgio; rimodulazione percorso e modalità di partenza bus navetta Volla-Centro Direzionale; aumento numero di stazioni presenziate.

Chiediamo che con le risorse a disposizione e senza discriminazioni territoriali venga garantito al meglio il servizio ferroviario su tutte le linee vesuviane.

Enzo Ciniglio gruppo facebook NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro gruppo facebook CIRCUMVESUVIANA- EAV

Comitato Civico di Ottaviano A. Cifariello – ETS

Comitato E(A)Vitiamolo di Sperone

Legambiente Campania

Federconsumatori Campania APS