Somma, “Il buio che brilla”: una serata per le vittime della strada

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Giovedì 24 ottobre alle ore 20.45, presso il teatro Summarte di Somma Vesuviana, andrà in scena lo spettacolo “Il Buio che Brilla” organizzato dallo scrittore napoletano Gianmarco Pone, in collaborazione con Alessio Evangelista e Giuseppe Esposito, in una serata in cui l’autore presenterà il proprio libro dall’omonimo titolo.

Il libro, infatti, è dedicato alla scomparsa di Antonio, ragazzo sommese di 18 anni, venuto a mancare diversi anni fa per un incidente stradale.

Il testo si configura all’interno di un più ampio progetto ideato da Gianmarco Pone, che prende il nome di Recordor.

Recordor è un podcast in cui lo scrittore e giornalista chiacchiera con mamme e papà di altre vittime della strada, con l’obiettivo di poter trasmettere forza ad altre persone colpite e mantenerne vivo il ricordo.

Lo spettacolo sarà condotto dalla giornalista Romilda Barbato e vedrà esibirsi sul palco diversi musicisti locali, tra cui il gruppo “Collettivo Artistico Vesuviano”, Lucrezia Esposito aka Lurose, Emanuela Vacca e Davide Evangelista nell’inedito ” Il buio che brilla” , Marianna Lanza, Roberta Russo, i maestri Vincenzo Folmi, Mattia Pasqualone, Alessio Evangelista e Angelo Di Perna, oltre ad interventi di attori teatrali e scrittori come Michele D’Avino, Rita Cioffi, Gaetano Iervolino aka Tanuzzo e Raffaella Panico.

Durante lo show, saranno passati in rassegna anche i capolavori grafici degli artisti Doomsart e della casa d’animazione grafica 206 Lab, autrice della copertina del libro.

Al termine della serata, verrà effettuata un’estrazione di premi inediti, che sono stati resi possibili grazie alla collaborazione del brand Unusual di Felice Sorrentino e Still Kids dell’artista Roberto Pezzolla.

Per lo spettacolo è previsto un contributo di 5 euro (da acquistare in loco o tramite i contatti presenti in locandina).

Alla presentazione, saranno presenti le istituzioni locali, con il Comune di Somma Vesuviana che è stato in prima linea dal primo momento, oltre alla partecipazione attiva di Croce Rossa, Associazione Familiari e Vittime della Strada, il liceo Scientifico E.Torricelli di Somma Vesuviana e della comunità religiosa di San Sossio.