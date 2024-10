Pacco di droga al centro spedizioni, Finanza trova 50 chili

Frattamaggiore – I Finanzieri del Comando Provinciale Napoli hanno sequestrato nel territorio beneventano una piantagione, composta da circa 600 arbusti di canapa indiana, e oltre 50 kg di marijuana essiccata, nella disponibilità di un soggetto italiano denunciato all’A.G. per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, le Fiamme Gialle del Gruppo di Frattamaggiore, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, hanno intercettato un pacco sospetto, giacente presso un centro di spedizioni dell’hinterland partenopeo e diretto in Francia. Al suo interno sono stati rinvenuti circa 7 kg. di infiorescenze di canapa indiana, confezionati in sacchetti di cellophane, pronti per essere rivenduti al dettaglio sul mercato nero europeo.

Gli sviluppi investigativi eseguiti dai finanzieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, consentivano di identificare il mittente della sostanza, residente nel beneventano, nei cui confronti veniva eseguita una perquisizione domiciliare. L’intervento ha permesso di scoprire ulteriori 44 Kg. di marijuana essiccata e una piantagione, con circa 600 piante di canapa indiana di quasi un metro di altezza, coltivata su un appezzamento di terreno adiacente all’abitazione del responsabile.

La sostanza stupefacente sequestrata, pari a complessivi Kg. 50,8, qualora immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 550.000 euro di profitti illeciti.