Somma, guasto scuolabus, il sindaco incontra i genitori

L’ Amministrazione comunale, una delegazione di genitori e i rappresentanti dell’azienda incaricata del trasporto scolastico, per fare piena chiarezza sull’episodio verificatosi nel pomeriggio di ieri.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Questa è l’Amministrazione per i bambini e per le famiglie, l’Amministrazione che sta costruendo scuole nuove, che ha lasciato invariata la retta della mensa scolastica, che sta realizzando parchi. Da padre e da sindaco, non è mio stile abbandonare famiglie e bambini che troveranno sempre aperta la porta del mio ufficio”.

Rosanna Raia – Assessore con delega al trasporto scolastico del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano : “Incontrate delegazioni di genitori e azienda di trasporto scolastico, oggi in Sala Giunta”.

“Si è tenuto questa mattina, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale, un incontro tra l’Amministrazione comunale, una delegazione di genitori e i rappresentanti dell’azienda incaricata del trasporto scolastico, per fare piena chiarezza sull’episodio verificatosi nel pomeriggio di ieri. Durante l’incontro, al quale hanno preso parte anche il sindaco Salvatore Di Sarno, la sottoscritta, il Dec, il Rup, il funzionario responsabile del servizio, sono stati ascoltati tutti i presenti e redatto un verbale ufficiale. Abbiamo incontrato le famiglie e tutte le parti coinvolte. È emersa una realtà diversa rispetto a quanto diffuso sui social. I genitori hanno avuto piena libertà di scelta, e la situazione è stata gestita con prontezza e senso di responsabilità.

Secondo quanto emerso, lo scuolabus ha subito un guasto al motore alle ore 16:05. L’accompagnatrice ha subito informato le famiglie, avvisandole del ritardo. Alcuni genitori, per motivi personali e di urgenza, hanno deciso autonomamente di recarsi a prendere i propri figli nel punto in cui il mezzo si era fermato. Altri hanno scelto di attendere. Il bus sostitutivo è giunto sul posto alle 16:20, quindi circa 15 minuti dopo l’accaduto, consentendo il regolare rientro degli alunni rimasti a bordo”. Lo ha affermato Rosanna Raia, Assessore con delega al trasporto scolastico.

Un’Amministrazione che mette al centro i bambini e le famiglie, costruendo scuole nuove, realizzando parchi, mantenendo invariata la retta della mensa scolastica.

L’Amministrazione comunale di Somma Vesuviana ribadisce l’impegno costante nel garantire servizi di qualità e nel mantenere un dialogo diretto e costruttivo con tutte le famiglie del territorio.