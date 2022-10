Somma, colpi di pistola contro il negozio del consigliere Granato: la solidarietà del Pd

Colpi di arma da fuoco contro il negozio del consigliere Salvatore Granato. Ad accorgersene, oggi pomeriggio, i dipendenti nel momento dell’apertura del negozio. Immediato l’intervento dei carabinieri della locale stazione e della polizia locale, che hanno avviato le indagini del caso. Intanto, è sconcerto tra le forze politiche e non solo e sul web si susseguono i messaggi di solidarietà a Granato.

Di seguito la nota stampa del gruppo consiliare Pd

Il grave atto intimidatorio a danno del Consigliere Comunale di Somma Vesuviana, Salvatore Granato, ci lascia sconcertati per la modalità estremamente violenta con la quale è stato compiuto. Il Partito Democratico di Somma Vesuviana con il gruppo Consiliare PD, esprime piena solidarietà e vicinanza al Consigliere Granato. Quanto è avvenuto riteniamo che sia preoccupante; è un atto che genera inquietudine e insicurezza, acuite da una fase storica in cui regna la paura. Rispetto al verificarsi di questi atti non si può e non di deve rimanere in silenzio. Riteniamo che tutte le forze politiche, di concerto con le autorità competenti, istituiscano un tavolo con al centro il tema della sicurezza. Quanto è accaduto conferma che la lotta alla criminalità organizzata, deve essere serrata e intransigente, pertanto auspichiamo che la magistratura e le forze dell’ordine possano al più presto fare luce su quanto gravissimo atto.

La Segreteria Il gruppo Consiliare PD”