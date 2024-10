Somma, chef stellati per il Festival del baccalà e stoccafisso norvegese

Riceviamo e pubblichiamo.

Chef stellati a Somma Vesuviana, nel napoletano, per il Festival del Baccalà e Stoccafisso Norvegese dal 25 al 27 Ottobre in Piazzale Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana.

Molteplici piatti a base della tradizione sommese e napoletana. Visite al patrimonio culturale sommese con aperture notturne delle cripte ipogee del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo, del Museo della Civiltà Contadina, del Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458.

Ma la novità sarà il BaccaLab!

Nunzio Saviano – chef coordinatore degli show – cooking del Festival : “Una sezione del Festival che si terrà ogni giorno, il Venerdì e Sabato dalle ore 19 alle ore 24 e Domenica dalle ore 11 alle ore 24, durante la quale chi verrà potrà interagire con chef internazionali, stellati Michelin, di conoscere nuovi piatti, di vedere quali sono i piatti della tradizione sommese e napoletana del baccalà”.

Al Festival del Baccalà nascerà il bignè a base di baccalà. Poi pietanze tradizionali con il pomodorino del Vesuvio, i prodotti agroalimentari del territorio.

Non mancheranno tammurriate, immersioni nell’atmosfera ottocentesca con scene tatrali in costumi tradizionali. Il 27 Ottobre spettacolare incendio del Campanile al Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo con intensi giochi di luce a ritmo di musica.

Per il Festival del Baccalà non solo cibo ma anche visite al patrimonio culturale.

Rosalinda Perna – assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Tre giorni imperdibili dedicati a queste prelibatezze, ma anche con visite notturne al sottosuolo di Somma Vesuviana per ammirare un ambiente di epoca romana con affreschi del ‘300. Ma avremo l’area food con consumazioni di vario tipo. Un grande evento organizzato dal Comune, dalla ProLoco Vesuvia e Regione Campania”.

Numerosi saranno gli show – cooking.

Venerdì 25 Ottobre dalle ore 18 e 30 alle ore 19 e 30 lo Show Cooking dello chef stellato Giuseppe Molaro, Sabato 26 Ottobre dalle ore 19 alle ore 20, lo Show Cooking del Maitre Pastissier Raffaele Del Giudice e dello chef Nunzio Saviano che presenteranno al pubblico il BaccaBignè, Domenica 27 Ottobre, dalle ore 12 alle ore 13, lo show cooking dello chef Pasquale Perrotta che preparerà il wellington di baccalà, Domenica 27 Ottobre, dalle ore 19 alle ore 20, lo show cooking dell’Executive Chef Gennaro Russo di Positano con la preparazione del baccalà confit con porcini scottati e il loro consommè, Sabato 26 Ottobre, dalle ore 20 alle ore 21, lo show cooking di Antonio Passariello dell’Istituto Lorenzo De Medici di Ottaviano con la preparazione del cubo di baccalà agrumato in lenta cottura, cece nero di zollino, peperone agrodolce e friariello.

L’evento sarà in Piazzale Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana, nel napoletano.

Tutte le sere, oltre al Baccalab, sarà possibile ammirare dal vivo la lavorazione dello stoccafisso e del baccalà.

Inoltre dalle ore 19 e 30 alle ore 24 di Venerdì 25 Ottobre, dalle ore 19 e 30 alle ore 24 di Sabato 26 Ottobre, Domenica 27 Ottobre dalle ore 12 alle ore 24, sarà possibile gustare piatti di qualsiasi tipo, legati alla tradizione sommese e napoletana dello stoccafisso e del baccalà, primi con il pomodorino del Vesuvio e pietanze con le molteplici produzioni della tradizione agroalimentare locale.

Sabato 26 Ottobre Ottobre, dalle ore 19 e 30, esibizione dei Pistonieri di Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni con atmosfera ottocentesca, non mancheranno balli e danze dell’Ottocento e in costumi ottocenteschi. Alle ore 20 e 30, la Compagnia teatrale Summa Villa porterà in scena la narrazione teatrale della tradizione seicentesca del baccalà e dello stoccafisso. Alle ore 21 l’Abbraccio Napoletano della nota cantante Tecla. Alle ore 22 lo show cabaret di Antonio Manganiello.

Domenica 27 Ottobre, alle ore 21 la tammurriata, con Gli Amici della Tammorra, alle ore 22 e 30 l’Incendio del Campanile al Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo con intensi giochi di luce a ritmo di musica.

Venerdì 25 Ottobre, dalle ore 19, Sabato 26 Ottobre, dalle ore 19, Domenica 27 Ottobre dalle ore 11 e 30, aperture straordinarie delle cripte ipogee del Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo e del Museo della Civilità Contadina, sempre in località Santa Maria del Pozzo.

“Avremo le aperture praticamente notturne delle cripte ipogee, nel sottosuolo, dove sarà possibile entrare in un ambiente di epoca romana, risalente a circa 2000 anni fa ma al cui interno ci sono affreschi bellissimi del ‘300! Il Museo della Civilità Contadina, fondato da Carlo Russo – ha affermato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura e agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – è adiacente al Complesso Monumentale di Santa Maria del Pozzo e conta ben 3000 pezzi legati alla tradizione contadina degli ultimi due secoli, dunque davvero interessante”.

E Domenica 27 Ottobre, dalle ore 11 e 30, in località Circumvallazione, apertura straordinaria del Castello di Lucrezia D’Alagno.

“Lucrezia D’Alagno è stata una nobile italiana, fu signora di Caiazzo, Isola D’Ischia, Somma Vesuviana e Venosa e nacque nel 1430 da Cola d’Alagno. Leggendario, e per certi versi romantico, l’incontro con il Re del Regno di Napoli, databile presumibilmente al 1448, Alfonso V D’Aragona che nel 1456 fece costruire per lei un meraviglioso Castello, a Somma Vesuviana, verso la Montagna – ha concluso la Perna – e dove Lucrezia si recò per risiedervi dal 1458, per poi essere cacciata dal Re Ferrante D’Aragona. Il Castello, oggi recuperato, vede molteplici sale quattrocentesche di grande fascino. Dai Torrioni del Castello è possibile godere di immagini panoramiche davvero uniche. Un monumento importante al quale si affezionò anche il grande Antonio De Curtis, in arte Totò che venne più volte al Castello ma non riuscì mai ad acquistarlo”.