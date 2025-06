Somma Vesuviana, Approvato il Rendiconto 2024

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Approvato il Rendiconto 2024!

Ezio Micillo – Assessore al Bilancio del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano:“ Approvato il rendiconto 2024 che chiude con un avanzo libero pari ad euro 875.000. Evitato il dissesto finanziario”.

Salvatore Di Sarno – sindaco del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano:“Ora strade e decoro urbano”.

“Approvato il rendiconto 2024 che chiude con un avanzo libero pari ad euro 875.000. Un lavoro, quello svolto in questi ultimi due anni circa, che hanno non solo evitato il dissesto finanziario dell’ente, con l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ma da ultimo, con l’approvazione del rendiconto, ha generato un avanzo che va a coprire ulteriormente parte del disavanzo complessivo. Contestualmente abbiamo finanziato con risorse comunali, il rifacimento di quasi tutte le strade cittadine ed anche la realizzazione di arredi e servizi per il rilancio del Borgo Casamale. Un ringraziamento va al sindaco, agli assessori tutti, ai consiglieri comunali di maggioranza, agli uffici comunali tutti ed in particolare all’ufficio diretto dal responsabile dei servizi finanziari Nicola Boccia. Il rendiconto non è solo un adempimento burocratico, ma rappresenta un pilastro fondamentale del controllo di gestione. E’ qui, infatti che si cristallizza l’analisi delle performance finanziarie e operative e si tracciano le prospettive per il futuro”. Lo ha dichiarato Ezio Micillo, Assessore al Bilancio del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

La soddisfazione del sindaco!

“Abbiamo evitato un qualcosa di grave che è il dissesto finanziario. Ora possiamo guardare al rilancio – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – partendo soprattutto dalle strade e dal decoro urbano. Ringrazio tutta la squadra, dagli assessori, ai consiglieri comunali di maggioranza, agli uffici comunali”.