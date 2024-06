Somma, assegni di cura, Nuovo CDU: “Soldi insufficienti: faccia chiarezza chi ha gestito”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo dal Nuovo CDU:

Assegni di cura. L’amministrazione Comunale costretta a scoprire le carte, ammette: I soldi non sono sufficienti.

E’ quanto scritto nelle determina a firma del dott. Fatibene del 30.05 scorso.

Stranamente l’opposizione e’ rimasta silente sul tema, pur avendo dibattuto – almeno all’apparenza – in favore della trasparenza sul bilancio comunale.

Invitiamo, quindi, il consigliere Sergio D’Avino a fare chiarezza, visto che ha avuto la gestione dei servizi sociali negli anni addietro.

Ma il motivo del grave disservizio appare chiaro: la politica ha inserito nuovi beneficiari e la gestione è andata in panne. Ci smentiscano i consiglieri Sergio D’Avino, prima, e Antonio Granato, poi. Intanto il dirigente Dott. Fatibene ha disposto la suddivisione delle somme residuate tra gli 84 beneficiari.

Una parte delle somme recuperate di € 12.698,14 è stata reimpegnata dal fondo FNA dell’anno 2017 dove si legge un saldo di € 300.000,00, trasferito dalla Regione Campania.

Nel contempo, il dirigente dott. Fatibene, nella sua determina, ha lasciato intendere che per l’anno 2024 non ci saranno arretrati.

In buona sostanza, il Comune di Somma Vesuviana ha espressamente negato l’assistenza ai disabili gravissimi e gravi per l’anno 2024 nonostante i fondi trasferiti da diversi mesi orsono dalla Regione Campania.

Insomma, pur non rivelando i lati oscuri nella gestione delle ingenti somme trasferite al comune dalla Regione Campania, la decisione dell’Aministrazione Di Sarno rende manifesta l’inconsistenza dell’opposizione che, oltre al teatrino nelle sedute dei consigli comunali, non assume iniziative a tutela dei cittadini e per contrastare la cattiva gestione delle risorse pubbliche.

Il CDU continuerà a farsi portatore degli interessi concreti dei cittadini, affinche’ ciascuno possa avere l’opportunità di essere parte attiva della politica di somma vesuviana.