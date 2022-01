Somma, 175 nuovi casi in un giorno: summit urgente. Vaccinati oltre 20 bimbi all’ora

Riceviamo e pubblichiamo

Salvatore Di Sarno (sindaco Somma Vesuviana): “In 24 ore altri 175 nuovi positivi. Oggi, alle ore 16 vertice con i sindaci dell’area nolana”.

Maria Giuliano (referente pediatri Somma Vesuviana): “In 5 ore abbiamo vaccinato 110 bambini. Il vaccino è fondamentale per tutelarli”.

“Nelle ultime 24 ore, a Somma Vesuviana abbiamo registrato altri 175 nuovi positivi. Molti i positivi tra ragazzi ed anche operatori scolastici. I positivi attivi sono arrivati a 885 ed abbiamo 141 persone in sorveglianza sanitaria. Alle ore 16 di oggi parteciperò al vertice con tutti i sindaci dell’Area Nolana, in programma in presenza presso la sede dell’Agenzia dell’Area Nolana. Il tema centrale del vertice sarà relativo alla riapertura delle scuole”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

E corre la campagna vaccinale a Somma anche per i bambini dai 5 agli 11 anni.

“In 5 ore abbiamo vaccinato altri 110 bambini. Le sedute riprenderanno – ha affermato Maria Giuliano, referente dei pediatri di Somma Vesuviana – Venerdì 7 Gennaio dalle ore 14 alle ore 19, presso il Centro Vaccinale Asl di Via Tenente Indolfi a Somma Vesuviana. E’ fondamentale vaccinare i bambini”.

Prosegue a ritmo serrato anche la campagna vaccinale adulti presso il Polo Vaccinale riservato alle fasce dai 12 anni in poi, situato in Via Trentola in località Rione Trieste a Somma Vesuviana con attività dalle ore 8 e 30 alle ore 20. Nei festivi mezza giornata.