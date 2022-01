Escalation criminale ora tocca anche bambini: 12enne accoltellato

Nei giorni scorsi sono accaduti degli episodi di violenza che hanno sconvolto davvero tutti. Si parla di violenza gratuita (non che ci siano casi in cui episodi violenti siano giustificati, sia ben chiaro), su cui le forze dell’ordine stanno ancora indagando, che sono avvenuti proprio durante le festività natalizie.

Una delle notizie che ha sicuramente shockato i cittadini è quella del ragazzino di 12 anni accoltellato a Frattamaggiore qualche giorno fa. A quanto risulta dalle prima indagini, il ragazzo si trovava in via Roma all’altezza di un negozio di telefonia intorno alle 20.30 ed è proprio lì che è stato colpito da alcuni soggetti presumibilmente con un’arma da taglio.

Le forze dell’ordine che stanno provando a far luce sulla vicenda hanno prontamente richiesto le registrazioni delle telecamere presenti sul luogo in cui potrebbero emergere le immagini dell’accaduto. Al momento, dunque, non è chiara l’identità degli aggressori, non si sa quanti erano né se il ragazzo ferito li conoscesse.

L’unica informazione certa è che il 12enne è stato trasporto all’ospedale più vicino per fornirgli le cure necessarie dopo l’accoltellamento subito.