Somma si prepara all’ evento “Magiche Lucerne”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

In corso i lavori di preparazione al Castello di Lucrezia D’Alagno, nei vicoli, nelle piazzette del Centro storico!

Si avvicina l’evento Magiche Lucerne! Dal 28 Luglio al 5 Agosto al Centro Storico del Casamale – Somma Vesuviana, nel napoletano!

Nei vicoli l’accensione della lucerna alimentata ad olio. Il Borgo del Casamale sarà un Borgo Museo. Gli artisti provenienti da tutta Italia sono già sul posto.

In queste ore si stanno ultimando i preparativi al Castello di Lucrezia D’Alagno e nelle prossime ore inizieranno anche presso i vicoli e nei cortili del Centro Storico. La luce della lucerna, al calar della sera, si riflette sull’antichità.

Rosalinda Perna – Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: ” In queste ore sono in corso i preparativi presso il Castello di Lucrezia D’Alagno dove verrà allestita una mostra che vedrà insieme tanti artisti con tante opere. Una mostra davvero coinvolgente. Nelle prossime ore, invece, avranno inizio i preparativi anche nei cortili, nei vicoli, nelle piazzette del Centro Storico del Casamale che sarà teatro, museo, luce!!”.

Nei vicoli lucerne accese, alimentate ad olio fino a notte inoltrata, decorazioni opere, arte, museo, laboratori di ceramica, di carta, di legno e delle felci ma anche letture per bambini lungo le stradine. Al Castello di Lucrezia D’Alagno in contemporanea mostre, uniche, coinvolgenti, l’atmosfera magica degli spettacoli dedicati alla tradizione, esposizione di artigianato.

Dall’1 al 3 di Agosto anche il Tappeto di Nuvole per bambini al Castello!

C’è attesa per l’Edizione Giubilare delle Lucerne con l’evento Magiche Lucerne.

L’atmosfera magica delle luci delle lucerne riflesse sull’antichità. Uno spettacolare gioco di colori in compagnia delle opere artistiche. Tutte le sere, al calare delle luci, si accenderanno le lucerne. Nei vicoli, nei cortili e piazzette, installazione delle opere realizzate sul posto da artisti provenienti da tutta Italia! Sabato 2 Agosto, l’artista Mary Pappalardo darà vita ai laboratori di carta, di ceramica, di legno e delle felci.

L’allestimento del Centro Storico con la partecipazione dell’intera comunità!

Lunedì 28 Luglio, dalle ore 15, avrà inizio l’allestimento del Borgo con decorazione e posizionamento delle lucerne nei vicoli. Alle ore 19, al Castello di Lucrezia D’Alagno del 1458, la conferenza di presentazione di Magiche Lucerne, a seguire si svolgerà – Arteinsieme – la Mostra Collettiva che metterà insieme tanti artisti.

Allestimento del Centro Storico e contemporaneamente anche del Castello di Lucrezia D’Alagno.

Martedì 29 Luglio, dalle ore 15, allestimento del Castello di Lucrezia D’Alagno che ospiterà mostre, attività laboratoriali, esposizione di artigianato. Dalle ore 17 allestimento del Borgo Antico, dei suoi cortili, dei suoi vicoli, delle sue piazzette.

Inaugurazione di Vico Castello decorato con installazione della nuova forma geometrica della lucerna.

Giovedì 31 Luglio, alle ore 9, inaugurazione di Vico Castello con la nuova forma geometrica della lucerna. Alle ore 17 installazione delle opere, realizzate da artisti provenienti da varie città italiane che hanno partecipato al concorso – La Lucerna Incantata. Il Borgo diventa Museo.

Incontro con gli artisti, incontro anche con una studentessa, inaugurazione del percorso itinerante d’arte, accensione delle lucerne!

Venerdì 1 Agosto, alle ore 19, presso il Giardino dell’Arci, incontro con gli artisti che hanno partecipato al concorso – La Lucerna Incantata. Alle ore 19 e 30 incontro con Maria Maione, autrice della Tesi di Laurea sul Borgo del Casamale, a testimonianza dell’interesse dei giovani per il patrimonio culturale del proprio paese. Alle ore 20, inaugurazione del Percorso Itinerante d’Arte alla presenza degli artisti. Alle ore 21 accensione di tutte le lucerne ad olio in tutti i vicoli!

Laboratorio di carta, laboratorio di ceramica, laboratorio di legno, laboratorio delle Felci e accensione delle lucerne, spettacolo al Castello di Lucrezia D’Alagno. Tappeto di Nuvole e artigianato al Castello di Lucrezia D’Alagno.

Sabato 2 Agosto, dalle ore 9, apertura del Laboratorio di carta e di ceramica, presso la bottega d’arte dell’artista Mary Pappalardo. Dalle ore 17, laboratorio del legno e delle felci.

Alle ore 21 accensione delle lucerne in tutti i vicoli. Alle ore 21 e 30 spettacolo – La musica racconta Somma – al Castello di Lucrezia D’Alagno. Dalle ore 19, in contemporanea allo spettacolo, al Castello di Lucrezia D’Alagno il Tappeto di Nuvole per i bambini e l’esposizione d’artigianato!

Conferenze – letture al centro storico – accensione delle lucerne ogni sera – spettacolo al Castello di Lucrezia D’Alagno, musica e drink, lettura al borgo!

Domenica 3 Agosto, dalle ore 10, presso le sale del Castello di Lucrezia D’Alagno che continueranno ad ospitare la mostra collettiva – Artinsieme – si svolgerà il Seminario sulle culture vesuviane tra Vitis vinifera – Solarium Lycopersicum.

Negli stessi minuti, alle ore 10, Letture al Borgo per i bambini. Alle ore 21 accensione delle lucerne in tutti i vicoli e ben 30 minuti dopo, alle ore 21 e 30 Carmine Coppola in Concerto al Castello di Lucrezia D’Alagno per musica e drink.

Aperitivo Festa delle Lucerne e sempre accensione serale delle lucerne in tutti i vicoli!

Lunedì 4 Agosto, alle ore 20, presso il Giardino dell’Arci, sarà possibile partecipare all’Aperitivo – Festa delle Lucerne. Alle ore 21 sempre accensione serale delle lucerne ad olio in tutti i vicoli!

Celebrazione della Santa Messa – uscita della tradizionale processione – canto delle donne nascoste sui balconi del centro storico, in presenza delle lucerne accese in tutti i vicoli. Le lucerne saranno sempre ad olio fino a notte fonda!

Martedì 5 Agosto il gran finale. Alle ore 20, presso la chiesa più antica, la chiesa della Collegiata, celebrazione della Santa Messa. Seguirà la Processione di Maria SS della Neve per le quattro porte del Borgo e in presenza delle lucerne accese, alimentate ad olio, in tutti i vicoli della Terra Murata e fino a notte inoltrata!

“Tutti eventi organizzati dalle varie associazioni ma patrocinati, tutti, dall’Amministrazione Comunale – ha concluso la Perna – perchè la volontà dell’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno, è quella di valorizzare e promuovere il territorio nel suo insieme. Il 26 Luglio apertura del sito archeologico della Villa Augustea dalle ore 9 alle ore 12 e 30 “.