Liveri e Nola piangono Lorenzo, 30enne padre di famiglia morto nell’incidente sulla Provinciale

Liveri e Nola dicono addio ad un giovane padre di famiglia. Un grave incidente si è verificato martedì lungo l’arteria provinciale che collega Nola a Palma Campania. Nel violento impatto tra uno scooter e un’automobile ha perso la vita Lorenzo D’Agostino, 30 anni, residente nella frazione di Livieri ma originario di Nola.

Il giovane lavorava nel settore dell’edilizia stradale e lascia la moglie e due figli piccoli. Era stimato da chi lo conosceva per il suo comportamento rispettoso, il suo impegno professionale e la disponibilità verso gli altri. Numerose le manifestazioni di affetto e i messaggi di cordoglio giunti in queste ore da amici, conoscenti e colleghi.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il trentenne era alla guida del suo motorino quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda che procedeva in direzione opposta. Al volante della vettura vi era una donna che ha riportato ferite lievi ed è stata trasferita al pronto soccorso con codice verde.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Nola e i militari del Radiomobile, affiancati dalla Stazione di Piazzolla. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati per permettere gli accertamenti tecnici. La salma è stata affidata all’autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia.

Il sindaco di Livieri, Raffaele Coppola, ha espresso il dolore dell’intera comunità con parole cariche di commozione.