Sicurezza a Pomigliano, pronte 20 nuove telecamere e 30 lettori di targhe

POMIGLIANO D’ARCO – Venti nuovi apparecchi di videosorveglianza e 30 lettori di targhe saranno installati a Pomigliano d’Arco grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno, formalizzato con un protocollo aggiudicato in Prefettura. L’investimento, pari a 149.000 euro, prevede una compartecipazione del Comune al 20%.

Il piano, fanno sapere dal Comune, prevede l’installazione di 20 nuovi apparecchi di videosorveglianza e di 30 lettori targhe, strumenti strategici per il monitoraggio dei flussi di traffico e la prevenzione di attività criminali. Saranno potenziati in modo significativo gli accessi e le uscite della città, aumentando così l’efficacia dei controlli alle principali vie di transito. Particolare attenzione sarà riservata alla zona della 219, area sensibile che sarà dotata di nuove infrastrutture di sorveglianza per migliorare il controllo del territorio.Inoltre, nuovi impianti verranno posizionati nelle masserie, ma l’intervento più rilevante riguarderà il potenziamento della videosorveglianza nei parcheggi della città, dove negli ultimi tempi si sono verificati diversi furti.

L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, disincentivando attività criminali e migliorando la qualità della vita urbana.

“Con questo piano – spiegano dal Comune – Pomigliano d’Arco si pone all’avanguardia nel potenziamento delle misure di sicurezza, puntando su una tecnologia avanzata per il controllo del territorio e la tutela dei cittadini. Le nuove installazioni saranno operative nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente i fenomeni di microcriminalità e aumentare il senso di sicurezza nella comunità locale”.