“Un patto per Nola”, comitati e associazioni già lanciano il dopo Buonauro

Riceviamo e pubblichiamo

Un nuovo inizio per Nola, voltiamo subito pagina

Le recenti dimissioni del sindaco Carlo Buonauro e il rischio di un nuovo, imminente, commissariamento prefettizio hanno suscitato una profonda preoccupazione nei cittadini e tra le associazioni.

Nola non merita di ripiombare in una nuova stagione di immobilismo, senza rappresentanza democratica. La città ha bisogno più che mai di un’amministrazione orientata al bene comune, capace di affrontare le sfide attuali e di costruire il rilancio del nostro territorio. Ha bisogno di una guida e di un progetto per realizzare il potenziale che sappiamo Nola avere. Sono tante e insidiose le questioni che ci troviamo ad affrontare, che richiedono non solo una gestione competente, ma soprattutto un approccio pienamente collaborativo che valorizzi le associazioni e i cittadini.

È tempo di un rilancio

L’elenco delle questioni irrisolte è lungo e solo per citarne qualcuna: le strade e le piazze necessitano di manutenzione e pulizia, le carenze nel servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e nella gestione delle poche aree verdi, la preoccupazione per la sicurezza con gravi episodi di criminalità e vandalismo, la necessità di avere servizi sociali che rispondano alle richieste dei più deboli, anziani e disabili, l’esigenza di trovare una collocazione funzionale del mercato settimanale nel centro cittadino, l’abbandono in cui versano importanti edifici comunali, il rilancio di un centro storico ormai svuotato e il degrado delle periferie, l’efficienza della macchina comunale, senza dimenticare i trasporti locali ormai allo sfascio, l’ospedale e i servizi sanitari, la grave emergenza dell’inquinamento atmosferico e la tutela dell’ambiente, la ripubblicizzazione del servizio idrico, il mondo della scuola, la disoccupazione e la mancanza di occasioni per i giovani, il rilancio mai avvenuto della Fondazioni Festa dei Gigli e Giordano Bruno.

Ci rivolgiamo a tutti i consiglieri comunali

Serve un nuovo inizio, una vera svolta per rendere il Comune trasparente e la partecipazione dei cittadini possibile, nel segno della moralizzazione della vita pubblica e del buongoverno. Una buona amministrazione, al fianco dei cittadini, completamente libera da condizionamenti di ogni tipo, non un sistema di potere.

Facciamo sentire la voce dei cittadini

È tempo di rafforzare il legame tra il Comune e le realtà locali. Le associazioni e le fondazioni rappresentano un patrimonio inestimabile per la nostra comunità, portatrici di idee, iniziative e risorse. Un Patto con la città, un dialogo aperto e costante può trasformare Nola in un buon esempio di partecipazione attiva e crescita condivisa. Insieme possiamo costruire il futuro della città, unendo le forze.

Ci appelliamo a tutto il Consiglio comunale per uno scatto di dignità. Nola ha bisogno di essere ascoltata, coinvolta e ogni cittadino rappresentato. Insieme, possiamo impegnarci per un’amministrazione libera, che metta al centro gli interessi esclusivi della comunità, che faccia di onestà trasparenza e partecipazione democratica i suoi punti di forza.

Le associazioni e i movimenti cittadini :

AMCI Associazione Medici Cattolici – Amici del Marciapiede – Avulss – Campo dei Fiori – CIF Centro Italiano Femminile – Civitas Cittadinanza Attiva –

Comitato civico per la difesa del diritto all’acqua – La Contea Nolana – Fondazione Aristide La Rocca – Forum Sociosanitario – Infiniti Mondi –

ISDE Medici per l’Ambiente – Movimento per Nola – Passepartout – UNITRE Università della Terza Età