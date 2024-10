Minorenne in giro per Volla con hashish e coltello

Volla – Di qualche notte fa anche l’episodio avvenuto a Volla dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per spaccio e porto d’armi un 17enne incensurato.

Il ragazzo viene fermato a via De Filippo e trovato in possesso di 5 grammi di hashish e di un coltello a serramanico “perché la zona non è tanto tranquilla ed è meglio girare armati”.

Ragazzi che neanche si conoscono e che sono quasi sempre figli di persone “normali”. Accomunati da quel senso di debolezza che una lama di un coltello o addirittura di una mannaia non può di certo colmare.