Sciopero lavoratori Sapna. Nocerino: “Motivazioni condivisibili, urge progetto unitario del ciclo dei rifiuti”

«Condivido in pieno le motivazioni dei sindacati e degli operatori di Sapna, che si oppongono allo spacchettamento del servizio rifiuti a Napoli e provincia e hanno proclamato uno sciopero per domani. Ho più volte lanciato un allarme nel Consiglio metropolitano e le stesse deliberazioni dell’Ato 3 denotano una assenza di visione unitaria del ciclo integrato dei rifiuti in provincia di Napoli». Lo dichiara il consigliere metropolitano, esponenti di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasparenza, Giuseppe Nocerino.

Aggiunge Nocerino: «Come più volte sottolineato, bisogna considerare la Sapna non più una partecipata della “Provincia di Napoli” ma come una società controllata dai Comuni dell’area metropolitana di Napoli. E’ necessaria una svolta nell’approccio e nella mentalità. In questa ottica, ci saranno proposte ed approfondimenti che porteremo come Gruppo Fratelli d’Italia all’attenzione del Consiglio metropolitano e della Regione Campania, in condivisione con gli alleati. Di certo, non si può prescindere da un progetto industriale unitario del ciclo integrato dei rifiuti: solo dopo si può pensare di agire in modo serio e garantista sul futuro dei lavoratori, che devono essere anche riqualificati e formati per le sfide della innovazione e della transizione ecologica. Stiamo parlando di un servizio pubblico strategico e fondamentale, già in forte ritardo e sanzionato dall’Europa. Inoltre, la Regione Campania, prima con la legge 14/2016 e poi con le modifiche successive, ad oggi non fornisce soluzioni efficienti»