Schianto sulla 268 a Somma Vesuviana: c’è un morto. Lo scontro tra camion e auto

SOMMA VESUVIANA – Questa mattina, poco dopo le 10, un grave incidente si è verificato sulla Strada Statale 268, in direzione Napoli, all’altezza dello svincolo di Somma Vesuviana. Al momento, le informazioni disponibili sono ancora frammentarie, ma dalle prime segnalazioni sembra che siano coinvolti più veicoli e c’è una vittima. La persona deceduta è il conducente dell’auto che si è scontrato con un camion.

Sul posto sono già presenti le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso, impegnati nelle operazioni di assistenza e nella gestione della viabilità. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, così come il numero esatto di persone coinvolte, anche se è confermata purtroppo la notizia del decesso dell’automobilista, di cui non si conoscono le generalità. Il traffico ha subito forti rallentamenti e si registrano lunghe code nel tratto interessato.

La SS268 è purtroppo spesso teatro di incidenti, e anche questo nuovo episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza di questa importante arteria stradale. Si attendono aggiornamenti ufficiali dalle autorità per comprendere meglio la situazione e le eventuali conseguenze dell’accaduto. Nel frattempo, si consiglia agli automobilisti di prestare la massima attenzione e, se possibile, di percorrere itinerari alternativi.