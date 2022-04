Scarlet Deange alla conquista delle radio

La giovane cantautrice rilancia “Discodrama” in una travolgente versione che cattura al primo ascolto. Un chiaro identikit della Generazione Z che merita di vedere la luce dal cono d’ombra ovattato in cui vive.

Scarlet, all’anagrafe Carla De Angelis, è cresciuta con la nonna, che le ha trasferito la sua cultura musicale attraverso l’ascolto dei suoi vecchi vinili a 45 giri e incoraggiandola, sin da piccola, nell’approccio musicale.

Carla molto presto ha cominciato a suonare chitarra e basso, si è smarrita in qualche rischio adolescenziale ma è corsa al riparo proprio grazie alla musica.

Da anni compone canzoni, si è cibata di pop, rock, cantautorato e punk e grazie all’incontro con Fabio Nardelli, leader della primordiale rock band romana degli Uniplux, ne è diventata la voce femminile e ha cominciato ad approcciarsi alla musica in maniera più costante. Non ha disdegnato la possibilità di partecipare a vari concorsi e alle selezioni per X-Factor.

I suoi primi singoli sono Nicotina e Coffee Bar, pubblicati su Youtube. Nel giugno 2021 ha pubblicato, sempre su Youtube, la prima versione di Discodrama, realizzata con Nardelli e con la quale ha partecipato alle selezioni per Sanremo Giovani. Il pezzo ha riscosso interesse da addetti ai lavori e ascoltatori e l’incontro con l’etichetta Soter è stato importante per riproporre il brano in una veste più curata e moderna, rivisitata dal producer Daniele Franzese, raccogliendo nuovi consensi, al punto da conquistare gradimento anche da parte delle radio.

Scarlet è al lavoro sui prossimi pezzi da pubblicare che andranno a comporre il suo primo album.