Acerra al voto, Lettieri non molla il “Centro,Sinistra” e cerca dialogo

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di “Centro, Sinistra Acerra”

A seguito della pubblicazione del Decreto con cui sono state indette le prossime elezioni comunali fissate per il 12 giugno 2022, la coalizione di governo della città di Acerra “Centro, Sinistra”, concentrata a lavorare sui problemi che toccano da vicino i cittadini non risponde agli irrituali e inopportuni comunicati stampa che si sono susseguiti negli ultimi mesi anche se, tali dichiarazioni non mancano di sollevare più di una perplessità in quanto diventano espressione di un approccio ideologico orientato a decisioni individuali e personalistiche formulate in solitudine, estranee a qualsiasi logica di confronto e di condivisione.

La coalizione “Centro, Sinistra”, invece, si è sempre distinta per il confronto collegiale e sinergico orientato ad affrontare temi e programmi ritenuti prevalenti e dirimenti per la Comunità di Acerra da parte di tutte le forze di maggioranza.

Si ritiene dunque che quello fino ad oggi intrapreso sia il giusto percorso da seguire ancora, arricchito dalle competenze ed esperienze maturate dalle persone che, con spirito di sacrificio e lealtà istituzionale, hanno sempre sostenuto e condiviso l’azione di governo nell’amministrazione della Città, consapevoli degli evidenti risultati raggiunti. E ci si ripropone con immutato entusiasmo verso nuovi ed ambiziosi obiettivi per proseguire nel processo di crescita che sta rendendo la nostra Acerra, città esempio di buone pratiche nell’area a Nord di Napoli.

Solo in questo modo, infatti, si può affrontare con serenità un progetto politico che si sostiene su basi solide e che può rappresentare un nuovo punto di partenza da condividere con donne e uomini di forze politiche o civiche portatrici di idee necessarie per affrontare insieme le sempre più difficili sfide che l’attuale momento economico e sociale del Paese riserverà anche alla nostra Comunità.